Morikawa, double victoire historique à Dubaï après un rush final brutal

Incroyable fermeture du Championnat du monde DP, la grande finale du Course à Dubaï dans le Parcours de golf de Jumeirah, avec l’américain Collin Morikawa, vainqueur du British Open en juillet, en tant que nouveau et historique vainqueur du tournoi et le Ordre du mérite grâce à un rush final du dernier tour de ce dimanche spectaculaire : cinq birdies dans les sept derniers trous pour 66 coups sûrs et 271 (-17) au total, trois de moins que l’anglais Matthieu Fitzpatrick, qui avec sept birdies en 14 trous peinait à gagner et la Race, mais une balle dans l’eau au 16e trou a tronqué ses illusions de présure.

« C’est un honneur d’être le premier Américain à le faire, de mettre mon nom devant de très nombreux grands joueurs et membres du Temple de la renommée », a déclaré Morikawa. « C’est spécial. Je suis excité juste d’en parler. Clôturer le tournoi non seulement avec un top 10, mais vraiment gagner… quelle belle façon de terminer la semaine », a ajouté l’Américain, qui a dû attendre longtemps temps pour recevoir les trophées et les chèques pour arrivée tardive au camp du cheikh.

Aussi Rory McIlroy il était dans la bagarre jusqu’à ce qu’une approche incroyable sans complications évidentes sur le 15e trou touche le drapeau et que le ballon, avec coup de pied, se retrouve dans le bunker. Les trois bogeys dans les quatre derniers trous ont également gâché la journée du Nord-Irlandais, mettant sur un plateau le titre à un brillant Morikawa, il faut le dire, et qui a empoché les 3 millions du premier prix plus le bonus pour finir leader en gains européens.

Le Catalan Adri Arnaüs (-11) est sorti ce dimanche avec l’idée de rentrer dans le top 30 de la Race et de décrocher l’exemption pour le Britannique de Saint Andrews. Et il a presque réussi. Il savait qu’il avait besoin d’un grand sprint final et a livré une carte de 66 coups dans le dernier tour pour 277, restant juste à l’extérieur du carré direct pour le Old Course. Une septième place en solitaire aurait pu suffire pour atteindre l’objectif, mais il a raté quelques birdies et a terminé 9e.

Dommage pour le premier round de 75 coups qui a rendu les choses très difficiles pour lui. La bonne nouvelle, c’est qu’il aura encore de nombreuses opportunités pour atteindre l’Open. Ce que le golfeur de Moià a réussi, c’est d’améliorer sa position finale dans la Race to Dubai. En 2019 il était 41ème, en 2020 il terminait 39ème et en 2021 il était enfin 33ème, juste devant Rafa Cabrera, son bourreau à l’Open d’Espagne.

Sergio Garcia (-9) s’est également battu jusqu’au bout. Il a fait un tour de 68 coups pour terminer 16e, un bon adieu, et Rafa Cabrera, qui se battait également pour entrer dans le British Open dans ce top 30 de la Race to Dubai qui donne accès au quatrième Big de la saison, a terminé 34e de la Course après un mauvais tour final de 73 coups pour perdre trois places sur la liste. Il n’avait besoin d’en gagner qu’un cette semaine, mais les choses n’ont pas fonctionné pour lui.