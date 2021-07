Morikawa remporte un British Open que Rahm (3e) combat jusqu’au dernier souffle

L’Américain Collin Morikawa, 24 ans et nouveau venu, a remporté ce dimanche son deuxième Grand Chelem, le Open de Grande-Bretagne avec un tour final de 66 coups et 265 au total (-15). Il a pris deux coups d’avance sur son compatriote Jordan Spieth (66), champion en 2017, et quatre au Sud-Africain Louis Oosthuizen (71), vainqueur en 2010, et en espagnol Jon Rahm (66 ans), vainqueur du dernier US Open. Celui de Barrika a donc réalisé son meilleur résultat à l’Open ce dimanche.

Morikawa est entré dans l’histoire parce qu’aucun joueur des “grands” n’en avait jamais remporté deux différents à ses débuts. Morikawa a surpris en mai 2020 en remportant le championnat PGA avec 23 ans. Et l’Américain est le sixième golfeur et le premier depuis Ben Curtis (2003) dans ce même Royal St. George’s links à remporter l’Open à ses débuts au 20e siècle. De plus, aucun joueur n’a remporté deux tournois du Grand Chelem lors de ses huit premières apparitions. Et il y a plus : il est le premier à conquérir les Britanniques avec quatre tours sous 70 coups depuis Spieth en 2017 et cinquième de l’histoire après Greg Norman, Nick Price, Henrik Stenson, Spieth et maintenant lui.

Jon sur le premier tee avec le lanceur derrière

Quel dommâge! et combien il manquait peu ce dimanche pour que le golf espagnol vive un autre après-midi de gloire et de victoire dans un Grand Chelem. Jon Rahm, qui à mi-chemin du dernier tour de cette 149e British Open Il n’avait aucune chance de gagner, mais une opportunité lointaine mais excitante s’est créée avec un dernier tour spectaculaire : quatre birdies dans les six derniers trous qui l’ont amené sur le podium de ce « majeur » passionnant.

Une belle fin “majeure” dans laquelle l’Américain avait tous les chiffres pour entrer dans l’histoire Collin Morikawa. Et garçon est-il entré, par la porte d’entrée avec une carte sans bogey. Une fois de plus, Oosthuizen s’est retrouvé à mi-chemin, à égalité au 3e rang avec Rahm après avoir été 2e au PGA et à l’US Open, et Spieth, le champion d’il y a quatre ans. Morikawa a mis du sel sur la question. Le poivre était la responsabilité du golfeur espagnol, énorme dans ses performances et qui n’avait besoin que d’une pincée de fortune de plus sur les greens pour faire le doublé US Open-British.

De la chair de poule la promenade à travers le 18e trou de Rahm au green, bondé de public. Au final, retour de 66 coups et 269 (-11) au total pour Jon, qui a récupéré le n°1 mondial car il avait besoin de rester devant Dustin Johnson cette semaine et dans le top 15.

Jon a eu son moment aussi mais avec une chance différente entre les trous 5 à 11. Impeccable du tee au green, le putt ne l’a pas accompagné. Malgré tout, il est resté ambitieux, agressif, n’a pas lâché le bras et s’est battu pour finir le plus haut possible.

Après le ‘coup’ du bogey sur le trou 2 (-6), le Basque s’est planté sur le green du trou 5 avec une option claire d’un birdie de 2,5 mètres. Le ballon n’est pas entré, une situation qui s’est répétée en 6 à la même distance. Au 7ème, le par du premier tour, son long départ plaçait la balle au centre du fairway et de là il frappait un fer majestueux vers le green qui était sur le point de finir la balle dans le trou, cela aurait été un ‘albatros’ brutal. Cette fois, l’aigle-3 (-8) n’a pas manqué et c’est le moment où il a été placé trois coups de la tête avec un monde devant.

[+] Rahm n’a pas déçu le public britannique… il a été acclamé sur 7 et 16 après deux approches de superclasse :

Un boguey dans le suivant l’a ramené à -7, et en 9 et 11 il a eu des opportunités très claires de continuer à mordre dans le classement, mais ce n’était pas le jour sur les greens, il a sauvé une bonne paire en 12, et en 13 et 14 (il a tiré pour l’aigle, agressif de quatre mètres) n’a pas manqué ses options et a été placé avec -9 au total, quatrième à lui seul dépassant -8 de Brooks koepka, qui quelques heures auparavant avait délivré une carte de 65 (-5) à 272 (-8).

Vous connaissez déjà la fin de la journée pour le basque. La Jarra était impossible mais au moins il a eu l’honneur de terminer sur l’hypothétique podium. Et il a attendu le 18 pour féliciter Morikawa, qui a remporté sa cinquième victoire professionnelle sur le PGA Tour après le Barracuda 2019, Charity Open 2020, PGA 2020 et World Workday 2021.

Collin Morikawa célèbre la victoire sur le green du 18e

D’origine japonaise et chinoise, né à Los Angeles (Californie), Morikawa succède à l’Irlandais sur la liste de The Open Shane Lowry, qui a été le joueur qui a eu le plus long honneur de porter son titre annuel de «Golfeur de l’année», en gagnant en 2019 et en n’étant pas joué en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Le chèque que le champion a remporté était de 2 070 000 $, un pourcentage important de la bourse de 11,5 millions de dollars distribuée par l’Open. Le vainqueur solo finaliste a remporté 1 198 000 $. Alors que pour le troisième classé, le chèque était de 768 000 $, à partager avec le 4e, 597 000 $.

Barrika’s a remporté l’US Open cette année, il a terminé troisième à l’Open, cinquième au Masters et huitième au PGA. Aucun autre joueur n’a terminé dans le top dix cette année dans les quatre tournois du Grand Chelem et aucun n’a atteint son résultat cumulé de -24 dans les quatre tournois.

Rahm l’a essayé à Sandwich, améliorant avec son 3e à égalité son meilleur résultat du tournoi, qui était le 11e ex aequo il y a deux ans à Royal Portrush, mais comme il l’a dit dans une récente interview, il ne dégoûterait pas d’une première victoire aux Britanniques. lors de la prochaine édition, la 150e, prévue au Cradle of Golf, à Saint Andrews, où seuls les élus l’emportent. Et Jon est l’un d’entre eux.