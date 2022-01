Morikawa veut le numéro un de Jon Rahm

Collin Morikawa, le premier des cinq joueurs américains à suivre Jon Rahm au classement mondial du golf, il entend détrôner l’Espagnol cette semaine au Tournoi des Champions de Kapalua (Hawaii).

« Être numéro un mondial est mon rêve depuis que j’ai commencé à jouer au golf », a assuré Morikawa lors de la conférence de presse précédant le tournoi.

Mais le Nord-Américain ne se contente pas d’atteindre la première position, mais aspire à l’occuper longtemps. « J’ai l’opportunité de le faire cette semaine, le destin est entre mes mains. Tout ce que je peux faire, c’est gagner le tournoi et je suis concentré là-dessus », Il a dit.

Morikawa, avec deux « grands » dans son histoire (championnat PGA 2020 et US Open 2021) à 23 ans, n’a pas décroché du Top 10 lors des quatre derniers tournois et a remporté en novembre dernier la Race of Dubai

Atteindre le numéro un fait partie, pour Morikawa, d’un processus continu. « Je ne peux pas imaginer atteindre le numéro un mondial comme objectif final, puis me retirer et me reposer sur la plage. J’ai beaucoup d’autres problèmes de motivation qui m’amènent à me battre pour la victoire chaque semaine », a-t-il prévenu.

Ce tournoi des Champions, qui se déroule au Plantation Course à Kapalua, signifiera justement le retour à la compétition du numéro un, Jon Rahm, après presque trois mois sans jouer de tournoi officiel.

Ce sera la cinquième fois que le joueur basque participera au tournoi hawaïen, dans lequel il s’est qualifié deuxième en 2018, son meilleur résultat à ce jour. Le pire, une 10e place en 2020, sur un parcours de par 73 auquel il est bon, avec une moyenne de 69,5 coups sur les 16 rondes qu’il a jouées.