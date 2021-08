Morlanes arrivera en prêt à l’Espanyol

15/08/2021 à 21:23 CEST

Vicente Moreno Il réclamait à grands cris l’arrivée de renforts, principalement pour le double pivot, et l’accord de LaLiga avec CVC permettra les revenus nécessaires pour finaliser certaines incorporations. Le prochain à arriver sera le milieu de terrain de Villarreal, Manu Morlanes, qui a également sonné pour Grenade et Elche. L’accord entre les deux groupes est pratiquement fermé et le milieu de terrain jouera une saison en prêt à l’Espanyol sans option d’achat. La confirmation officielle est manquante.

L’absence des deux milieux titulaires lors de la première journée, avec la blessure de pré-saison de Keidi nue et la sanction de Sergi darder, en témoignait le petit fond de l’armoire du Espagnol dans ce poste. Contre Osasuna, ils ont joué depuis le début Fran Mérida, qui se trouve toujours sur la bretelle de sortie, et David Lopez, dont la position optimale pour Vicente Moreno est celle de central. L’équipe des jeunes Gori il a également joué pendant quelques minutes.

L’arrivée de Morlanes il comblera cette vacance et donnera plus de muscle et de qualité en circulation à l’équipe. Le footballeur de 22 ans originaire de Saragosse, formé dans les catégories inférieures de la Villarréal, arrivera à Espagnol prêté pour une saison. Le club catalan paiera une partie de votre jeton et il pourra négocier sa continuité en fin de saison avec le joueur et avec Villarreal.

Emery a confirmé son départ hier sans préciser la destination : “Il sortira en prêt, vous devez avoir un processus pour acquérir de l’expérience. Les chemins de Morlanes Oui Espagnol Ils se sont déjà croisés cette saison dans LaLiga Smartbank, où le milieu de terrain a disputé 37 matchs avec le Almería, l’un des rivaux des Kakhol lavan dans la lutte pour la promotion.

Le Villarréal décidé de revenir à la discipline du club pour jouer la pré-saison et prendre pied dans le Unai émeri. Les pertes au cours de la préparation du sous-marin lui ont donné de l’importance dans certains jeux, et il a même joué quelques minutes en finale de la Supercoupe d’Europe contre Chelsea, mais finalement la direction sportive des ‘groguets’ a décidé de retourner chercher un prêt pour l’équipe des jeunes.

Morlanes a fait ses débuts avec 18 ans avec la première équipe de la Villarréal, avec qui il a joué un total de 31 matchs. Avec les revenus perçus par le Espagnol Après l’accord de LaLiga avec CVC, le département des sports continuera à rechercher le marché à la recherche de renforts pour compléter l’équipe. Tout indique que finalement celui qui ne quitte pas la première équipe est Pedrosa.