Mornful Hank Williams inspire d’innombrables couvertures

Hank Williams était dans les six derniers mois de sa vie lorsqu’il entra au Castle Studio à Nashville le 11 juillet 1952. Mais cette session produisit plusieurs entrées mémorables dans son catalogue, et en particulier une chanson qui produisit au moins une centaine de reprises. Ils ont inclus des versions de Graisses Domino, Rick Nelson, Roy Orbison, Del Shannon, et même les pierres qui roulent. C’était “Tu as encore gagné.”

Au moment de l’enregistrement, Hank faisait ce qui s’est avéré être ses dernières apparitions au Ryman Auditorium pour le vénérable Grand Ole Opry show. Le 5 juillet, il a joué « Jambalaya (sur le bayou) » et “Half As Much” là-bas, et une semaine plus tard, il a repris “Jambalaya” et a ajouté “Honky Tonkin”.

Aka Luke le vagabond

La session Castle l’a vu énoncer “I Won’t Be Home No More”, qui est devenu l’un des dix meilleurs succès posthumes de Williams lors de sa sortie quelques mois après sa mort le jour du Nouvel An 1953. Il a également enregistré “Pourquoi Don’t You Make Up Your Mind” et “Be Careful Of Stones That You Throw”, sorti sous son “alter ego” de Luke The Drifter.

“You Win Again” a été enregistré un jour après que le divorce de Hank avec sa femme Audrey est devenu définitif, et était d’un style suffisamment lugubre, comme l’avaient été tant de chansons inspirées par leur relation tumultueuse. Cette date en studio mettait en vedette des joueurs aussi distingués que le guitariste d’acier Don Helms et le violoniste Jerry Rivers. La guitare électrique était par Chet Atkins, un autre interprète de Hank, Grand Ole Opry et artiste d’enregistrement de RCA Victor.

La chanson a continué à être le revers de Hank No.2 frappé à l’automne 1952, « Mettre le feu aux bois. » “You Win Again” a généré suffisamment de chaleur pour s’inscrire une semaine sur les listes de pays de Billboard à part entière, au n ° 10, mais après sa mort, a continué à prendre une plus grande importance dans son recueil de chansons. Il a également commencé à attirer des reprises presque immédiatement.

Tommy Edwards, de la renommée « It’s All In The Game », a enregistré une reprise la même année, puis Jerry Lee Lewis lui a donné son propre traitement distinctif en 1957, marquant un coup dans le Top 5 des pays l’année suivante. Johnny Cash et Conway Twitty étaient parmi ceux qui s’y sont attaqués avant la sortie des années 50; dans la première moitié des années 60 seulement, “You Win Again” a été enregistré par Domino, Shannon, Ray Charles, George Jones et bien d’autres.

Au cours de cette période, il y a même eu une interprétation au goût de Merseybeat de Gerry and the Pacemakers. La chanson a également été transmise à la lignée familiale lorsque Hank Williams Jr. l’a chantée pour la bande originale du biopic de 1964 I Remember Hank Williams. Nelson a fait la chanson pour son album de 1967 Country Fever.

La version sur l’album hommage Hank Williams The Roy Orbison Way a refait surface dans le cadre des années 1965-1973 de Big O’s MGM coffret. “You Win Again” faisait également partie de Glen Campbellhommage au pionnier de la country, I Remember Hank Williams, en 1973. Charley Pride est devenu le seul artiste à placer la chanson en tête des charts country, en 1980.

Parmi les innombrables autres fidèles de Hank, les Stones ont de nouveau déclaré leur amour de la musique country traditionnelle – à la fois quand Keith Richards a repris “You Win Again” sur l’hommage multi-artistes Timeless en 2001, et lorsque la propre version du groupe, coupée lors des sessions de Some Girls de 1978, a été officiellement publiée sur sa réédition de luxe de 2011.

Achetez ou diffusez « You Win Again » de Hank Williams sur sa compilation 40 Greatest Hits.

