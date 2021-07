Morning Nets ignore le rapport du BLS montrant un pic d’inflation ⋆ 10z viral

Les réseaux d’information du matin à l’abandon ABC, CBS et NBC ont contourné un nouveau rapport sur l’inflation montrant que les prix à la consommation montent en flèche aux États-Unis. Ils ont ignoré le rapport comme s’il n’existait pas.

Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a rapporté à 8 h 30 le 13 juillet que « l’indice des prix à la consommation pour tous les consommateurs urbains (IPC-U) a augmenté de 0,9 % en juin sur une base désaisonnalisée après avoir augmenté de 0,6 % en mai ». Le pic dangereux était “le plus grand changement sur un mois depuis juin 2008, lorsque l’indice a augmenté de 1,0 pour cent”.

La statistique a détruit l’augmentation médiane de 0,5% prévue par une enquête de Bloomberg News auprès d’économistes. Si les nouvelles de l’inflation n’étaient pas assez mauvaises, “Au cours des 12 derniers mois, l’indice global a augmenté de 5,4 pour cent avant ajustement saisonnier”, a déclaré le BLS.

Il a poursuivi: “[T]Il s’agissait de la plus forte augmentation sur 12 mois depuis une augmentation de 5,4 % pour la période se terminant en août 2008. » En outre, l’IPC de base, qui exclut les aliments et l’énergie, “a augmenté de 4,5%, la plus forte augmentation pour cette mesure depuis septembre 1991 et bien au-dessus de l’estimation de 3,8%”, a rapporté CNBC.

Devinez quoi? ABC Good Morning America (GMA), CBS This Morning, NBC Today et NBC 3rd Hour of Today n’ont accordé aucune couverture au rapport du BLS lors de leurs émissions du 13 juillet. Les réseaux ont maintenant dopé de mauvaises nouvelles sur les données mensuelles de l’IPC pour protéger l’image économique du président Joe Biden pour la deuxième fois consécutive. L’économiste en chef de Tressis Gestión, Daniel Lacalle Fernández, a tweeté la note importante selon laquelle juin était le « premier mois » sans « effet de base », une distorsion des données que les médias libéraux ont utilisée pour minimiser les craintes inflationnistes ces derniers mois. Il s’est également moqué des affirmations antérieures selon lesquelles le pic d’inflation ne serait que « transitoire ».

États Unis. Forte hausse de l’inflation le premier mois sans « effet de base ». Presque tous les articles augmentent rapidement, le logement, l’énergie, les véhicules d’occasion et les services publics étant les plus préoccupants. “Transitoire” pic.twitter.com/kLZq6InDqI – Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) 13 juillet 2021

GMA a trouvé le temps d’exécuter un segment de 140 secondes pour apprendre aux téléspectateurs comment construire leurs “sandwichs d’été”. Un sandwich semblait être plus important que d’informer les lecteurs sur les données d’inflation du réseau.

À CBS This Morning, le réseau a passé 99 secondes sur un segment faisant la promotion d’une poupée Barbie inspirée de la star du tennis Naomi Osaka. Peut-être que si les données de l’IPC étaient représentées comme une poupée Barbie féministe, le réseau aurait manifesté plus d’intérêt.

NBC’s Today n’était pas mieux. Le réseau a diffusé un énorme segment de 347 secondes sur les « grosses affaires » dans la mode. Aucun de ce temps d’antenne ridiculement long n’a été consacré à couvrir les nouvelles de l’inflation.

La 3e heure d’aujourd’hui de NBC a eu l’occasion de nettoyer les malversations journalistiques de son programme précédent sur les nouvelles de l’inflation, mais a également choisi de l’augmenter. Le réseau a plutôt passé 53 secondes à parler de la «Journée nationale de la frite».

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212-664-6192) et tenez-les responsables de ne pas avoir signalé à leurs téléspectateurs les terribles données sur l’inflation sous l’administration Biden.