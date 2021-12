Morning Show Duo laisse les fans choqués après l’annonce d’une pause

Il est courant que les animateurs de télévision américains de jour et de fin de soirée fassent une pause pendant la saison des vacances, mais lorsque deux animateurs britanniques d’émissions matinales ont annoncé leur intention de faire de même le 10 décembre, ils ont surpris les téléspectateurs. Philip Schofield et Holly Willoughby, les animateurs de This Morning d’ITV, ont fait une apparition surprise vendredi pour annoncer qu’ils partent tous les deux en pause jusqu’à leur épisode spécial du jour de Noël. Les épisodes du vendredi de l’émission sont généralement animés par Alison Hammond et Dermot O’Leary, ce qui incite Willoughby à assurer à leurs téléspectateurs qu’ils ne se sont pas réveillés le mauvais jour lorsqu’ils se sont connectés.

« Bonjour, bonjour, bienvenue sur ITV ce matin de vendredi. C’est vendredi. Oui, vendredi. Vous ne vous êtes pas réveillé le mauvais jour », a déclaré Willoughby aux téléspectateurs en haut de l’émission, note BirminghamLive. « C’est une émission spéciale ce matin aujourd’hui. Nous avons une émission spéciale pour vous. » Schofield a ensuite expliqué que l’épisode du 10 décembre serait leur dernier de 2021, mis à part leur émission spéciale le jour de Noël.

Merci à tous nos incroyables téléspectateurs pour votre amour et votre soutien et un merci encore plus grand à nos hôtes et à notre équipe incroyables pour nous avoir tous fait rire pendant une année difficile. En route pour un 2022 encore meilleur ! pic.twitter.com/ei1W4s3mtq – Ce matin (@thismorning) 10 décembre 2021

Lorsque This Morning reviendra lundi, Josie Gibson et Vernon Kay remplaceront Willoughby et Schofield. Gibson est familière aux téléspectateurs de This Morning car elle a co-animé le mois dernier lorsque Willoughby était malade. Kay devait également rejoindre l’émission en août, mais son introduction a été reportée après avoir été testé positif pour COVID-19, rapporte Digital Spy.

À la fin de l’épisode de vendredi, Schofield a remercié l’équipe des coulisses de This Morning. « Nous voulions juste dire un grand merci à la merveilleuse équipe de This Morning – ils ont été ici à travers les bons moments, les moments difficiles et tout le reste », a-t-il déclaré. « Nous n’aurions littéralement pas pu le faire sans eux. Et merci beaucoup d’avoir regardé. »

Il y avait des rumeurs selon lesquelles Willoughby quitterait This Morning, mais elle n’a pas l’intention de le faire. « Je me sens très chanceuse d’être dans cette émission. La série change tellement, je pense que c’est la beauté de This Morning », a-t-elle déclaré sur The Jonathan Ross Show. « Je suis très chanceux de travailler avec Phil. Je ne peux pas imaginer un monde sans lui. La magie de ce spectacle, c’est nous deux ensemble quand nous sommes ensemble. Alors, non, je ne prends pas ma retraite. »

L’émission a récemment perdu Eammon Holmes, qui a rejoint GB News après 15 ans chez ITV. « J’ai admiré GB News depuis le début pour son mélange intelligent de débats percutants mais livrés avec chaleur et même un peu de plaisir », a déclaré Holmes dans un communiqué la semaine dernière. « Pour moi, le plus grand honneur du journalisme est de donner une voix et du respect à ceux qui ne sont pas entendus, et c’est exactement ce qu’est GB News. »