Morningstar investit 15 millions de dollars dans le développement d’un projet à Elrond

Morningstar Ventures, une société d’innovation blockchain pilotant une technologie décentralisée, investira 15 millions de dollars via un fonds pour développer des projets sur la blockchain Elrond (EGLD/USD) et un nouvel incubateur stratégique Elrond à Dubaï, a rapporté Invezz dans un communiqué de presse.

Elrond impressionne par sa vitesse élevée et l’évolutivité du traitement des transactions

La blockchain d’Elrond peut traiter 15 000 transactions par seconde et offre une évolutivité supérieure à 100 000 TPS. Cela est possible grâce à une technologie de pointe connue sous le nom de Adaptive State Sharding, qui ajoute de nouveaux fragments pour faire évoluer la blockchain en fonction de la demande.

Le réseau d’Elrond compense 25 % de CO2 de plus que ce dont son réseau mondial de validation est responsable. Cela en fait une infrastructure blockchain hautement durable et performante pour un certain nombre de niches de développement dynamiques telles que DeFi, NFT et IoT.

Danilo S. Carlucci, co-fondateur et directeur des investissements de Morningstar Ventures, a déclaré :

La technologie blockchain d’Elrond à l’échelle d’Internet en évolution rapide est peut-être la plus avancée de l’espace, créant une opportunité asymétrique pour Elrond d’atteindre rapidement, et peut-être même de dépasser, les plus grands écosystèmes de blockchain. Nous sommes ravis de profiter de cette opportunité et de construire avec l’équipe la plus travailleuse et la communauté la plus engagée.

Morningstar Ventures est prête à investir des ressources importantes pour faire connaître les opportunités offertes par Elrond. Beniamin Mincu, PDG d’Elrond Network, a déclaré :

La croissance explosive de l’écosystème d’Elrond s’est produite grâce à une technologie à l’échelle d’Internet et à une incroyable communauté qui les soutient. Aujourd’hui, des acteurs majeurs comme Morningstar Ventures prennent d’importants engagements à long terme visant à l’adoption rapide de notre technologie. Cela inaugure la prochaine phase de croissance explosive de l’écosystème Elrond, où les constructeurs motivés profiteront de puissants kits de développement pour innover à la pointe du supercycle blockchain.

Holoride Media Platform devient la première à recevoir un financement

Le projet phare pour profiter d’un emplacement stratégique du fonds de 15 millions de dollars est holoride, une plateforme média de réalité étendue soutenue par Audi, qui vise à ajouter de nouvelles dimensions aux déplacements en voiture. Ils y parviendront grâce à l’utilisation de dispositifs de retour haptique, de capteurs de mouvement et de réalité virtuelle.

L’incubateur Elrond Dubai de Morningstar se concentrera sur les opportunités pour l’écosystème Elrond dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

