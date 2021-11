Morningstar Ventures annonce l’acquisition de Portfolio Tracker Coin.fyi

Dubaï, Émirats Arabes Unis, 9 novembre 2021,

Morningstar Ventures, une société d’investissement axée sur les crypto-actifs et le secteur de la technologie blockchain, a annoncé son acquisition stratégique de Coin.fyi, une application de suivi de portefeuille largement utilisée.

Coin.fyi fournit une plate-forme de suivi de portefeuille intuitive et conviviale et un service d’agrégation de nouvelles qui a été mis en œuvre par une équipe de développeurs d’applications à distance d’Europe de l’Est et de la région de la Baie.

Lancé en 2017, Coin.fyi présente une conception d’interface utilisateur (UI) simple ainsi qu’un positionnement clair du produit, ce qui a permis à l’application d’acquérir une exposition considérable au cours de la période 2017-2018 avec une croissance organique et presque aucun marketing requis.

200 000 portefeuilles créés, 30 000 visiteurs mensuels uniques

Plus de 200 000 portefeuilles ont été créés avec l’application Coin.fyi. Même si les fondateurs de l’initiative ont décidé de se concentrer sur quelques autres produits au cours des dernières années, la plateforme Coin.fyi a tout de même réussi à attirer plus de 30 000 visiteurs uniques par mois.

Les membres de l’équipe de Morningstar Ventures utilisaient l’application Coin.fyi depuis plusieurs années et lorsqu’ils ont découvert que l’équipe de Coin.fyi recherchait un accord d’acquisition potentiel, ils ont décidé d’acquérir leur plate-forme. Les deux équipes se concentreront désormais sur l’amélioration et l’extension des fonctionnalités et des fonctionnalités de l’application.

Prévoit d’ajouter plus de fonctionnalités à Portfolio Tracker

« Vous ne trouvez pas des produits comme coin.fyi tous les jours ; l’équipe a construit un outil facile à utiliser que les utilisateurs apprécient et réutilisent régulièrement et qui en soi est déjà une grande réussite. Avec l’acquisition de Coin.fyi par Morningstar Ventures, notre objectif est de transformer la plate-forme en plus qu’un simple outil de suivi de portefeuille. Le produit s’intègre parfaitement dans l’écosystème des produits que nous possédons déjà, ainsi que ceux que nous dévoilerons bientôt, c’est donc une acquisition vraiment stratégique pour nous », a déclaré Danilo S. Carlucci, co-fondateur et CIO de Morningstar Ventures. .

« Je cherchais depuis un certain temps la bonne entreprise à qui confier coin.fyi, car il n’est pas facile de trouver des personnes réellement intéressées à poursuivre ce que vous avez commencé de la manière que vous avez toujours imaginée. Je suis très heureux que notre produit rejoigne l’écosystème de Morningstar Ventures – nos utilisateurs sont entre de bonnes mains ! a ajouté le développeur principal à Coin.fyi

Si vous souhaitez en savoir plus sur coin.fyi, vous pouvez consulter le site Web https://coin.fyi/ et créer un compte gratuit. Vous pouvez également suivre l’initiative sur Twitter https://twitter.com/CoinFyi.

À propos de Morningstar Ventures

Morningstar Ventures est une société d’investissement qui soutient les idées innovantes lancées par des fondateurs en démarrage. Basée à Dubaï, Morningstar Ventures se concentre principalement sur l’industrie de la blockchain et des crypto-actifs et est dirigée par la société CIO Danilo S. Carlucci. La société est actuellement active dans le secteur des investissements en jetons numériques et des investissements en actions, et se concentre fortement sur l’écosystème Elrond.

À propos de Coin.fyi

Coin.fyi est un tracker de portefeuille léger qui allie une facilité d’utilisation améliorée et un design élégant. Il offre une expérience utilisateur transparente en affichant des mesures importantes, des mises à jour d’actualités en temps opportun et les dernières statistiques altcoin de manière très intuitive et simple, tout en prenant en charge la gestion de plusieurs portefeuilles d’investissement et listes de surveillance différents.

