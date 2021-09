Morpheus Brandy fait appel à Nidhhi Agerwal en tant qu’influenceur de la marque

Radico cherche toujours à développer des moyens nouveaux et innovants d’interagir avec le public par voie numérique.

Morpheus Brandy de Radico Khaitan Limited a signé l’acteur d’Inde du Sud et de Bollywood Nidhhi Agerwal en tant qu’influenceur de la marque. Partant de l’idéologie selon laquelle les plateformes numériques sont le meilleur moyen de se connecter avec les consommateurs d’aujourd’hui et de demain, Radico s’est lancée dans un voyage visant à étendre davantage sa présence numérique et à créer un contenu engageant pour ses marques.

Radico cherche toujours à développer des moyens nouveaux et innovants d’interagir avec le public numériquement, a déclaré Amar Sinha, COO, Radico Khaitan Limited. « Cette association est une première en son genre, où nous nous associons à une jeune actrice du calibre de Nidhhi Agerwal pour être spécifiquement le visage du contenu numérique de Morpheus pour nos consommateurs. Le partenariat vise à apporter un nouveau visage à la marque et à tirer parti de sa popularité en Inde du Sud, qui contribue à 90 % aux volumes de Morpheus. S’engager avec sa base de jeunes fans de médias sociaux est un effort pour élargir notre base de consommateurs de jeunes », a-t-il ajouté.

Avec cette association, Radico Khaitan vise à mettre en évidence les caractéristiques du produit – une boisson qui peut être appréciée par les hommes et les femmes de tous les groupes d’âge et espère y parvenir grâce à un contenu créatif et pertinent mettant en vedette Nidhhi Agerwal. « Morpheus a toujours été une marque qui s’efforce d’être unique, notamment avec son slogan ‘Dare To Dream’ qui a été une valeur à laquelle j’ai toujours essayé d’aspirer dans ma vie personnelle. J’ai hâte de travailler avec Morpheus pour créer un contenu intéressant pour le public numérique et l’inspirer à oser rêver grand comme je l’ai fait. Nidhhi Agerwal, a déclaré.

Radico Khaitan s’est aventuré dans la catégorie Premium/Super-premium Indian-Made Foreign Liquor (IMFL) avec le lancement de Morpheus XO Brandy en 2009, qui est maintenant une marque pan-indienne avec un héritage de plus d’une décennie. Radico Khaitan affirme que Morpheus a la plus grande distribution nationale avec une présence dans 23 États avec une part de marché de plus de 60 % dans le segment du brandy haut de gamme en Inde.

