Morpheus et la nature organique numérique

Morphée c’est le résultat d’une mutation. Ses débuts remontent à 2013 lorsque ses membres se sont rencontrés en train de composer la musique d’un jeu vidéo indépendant (Quitter). Au fil des années, de groupe influencé par le rock industriel, il est devenu un collectif artistique.

Bien que les chefs de projet soient Carlos Bohórquez, Roberto et Enrique Bernous, dans Morpheus, il y a de la place pour des artistes interdisciplinaires, des programmeurs ou des développeurs. Et nous ne parlons pas de la Silicon Valley, nous parlons de Guayaquil, Équateur. Alors qu’à Quito se développait un mouvement beaucoup plus axé sur le chill out avec fusion et son traditionnel, Morfeo flirtait avec les influences d’artistes tels que Aphex Twin ou Richard Devine.

Pour cette raison, il n’est pas rare qu’ils parlent d’effets, de composition algorithmique, de synthèse et de numérique organique lorsqu’ils évoquent leur esthétique. Aussi en pensant au numérique comme une nouvelle forme de nature, notre nouvelle nature.

Entrer des données_, son nouvel album a commencé à être composé à la mi-2017, et en plus du projet, il a également muté. La croissance personnelle, les changements de formation et une pandémie entre les deux, ont donné un sens à un travail avec un son très élaboré créé à partir de l’étude des nouveaux médias, de la programmation audio, des visuels et de la philosophie de la programmation à partir de l’organique.

Avec les dispositions de Andrés Noboa, un dialogue entre numérique et analogique s’est créé à travers des codes et des systèmes modulaires. Un énoncé de principes qui représente une nature mixte et qui est exposé en sept morceaux d’un album concept qui explore les hauts et les bas et le nouveau moi.

Découvrez la proposition de Morfeo à travers sa nouvelle version Entrer des données_: