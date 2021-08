Morpho Converter reçoit la plus grande mise à jour à ce jour avec des conversions de 256 régions [Giveaway]

En mars, nous avons couvert Morpho Converter, une application de conversion de devises universelle et polyvalente. Maintenant, il reçoit sa plus grande mise à jour avec la version 1.2. Nous avons également 500 codes à donner, alors dirigez-vous ci-dessous pour l’essayer…

Morpho Converter est issu des développeurs indépendants de Think Tap Work. Cette version apporte une mise à jour liée aux voyages qui permet aux utilisateurs de visualiser et d’ajouter des unités de mesure communes à partir de 256 régions. Il est également possible de visualiser rapidement les informations électriques, les types de prises illustrés, les codes d’appel, le côté plongée, les langues et les fuseaux horaires pour vous aider à planifier le voyage.

La version 1.2 apporte également :

Conversion en toutes lettres : Convertissez votre numéro sous forme écrite dans 31 langues différentes ;

Énoncer les résultats : Choisissez parmi 29 langues dans les paramètres. Appuyez longuement sur une conversion et choisissez une langue pour que le résultat vous soit parlé ;

Pointure conversion basée sur la norme ISO.



Morpho Converter prend désormais en charge de nouvelles langues, notamment le portugais (pour le Brésil et le Portugal), le chinois, l’italien, le japonais, le coréen, le russe et le vietnamien. L’application prenait déjà en charge l’anglais, l’espagnol, l’allemand et le français.

Morpho Converter propose plus de 175 unités et 170 devises dans l’application. Il propose des widgets, des complications, la prise en charge de Siri et des raccourcis, etc.

L’application est téléchargeable gratuitement mais propose un achat intégré et vous pouvez en profiter sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Les utilisateurs peuvent s’abonner à Morpho Converter pour 0,49 $/mois ou 3,99 $/an, ou choisir un achat unique de 14,99 $, pour débloquer définitivement toutes les fonctionnalités Pro.

Les utilisateurs Pro peuvent obtenir :

Supprimer les annonces Conversions illimitées Mises à jour horaires des devises Thèmes et icônes Support Développement

Pour célébrer le lancement de la version 1.2, Morpho Converter offre 500 codes promotionnels aux utilisateurs pour essayer les fonctionnalités Pro de l’application pendant trois mois. Cliquez simplement ici pour utiliser votre code.

