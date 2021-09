Morray a l’air du bon côté avec son nouveau single “Bad Situations”

Morray a sorti son dernier single de réflexion, “Bad Situations”. Émotion au sommet de guitares hurlantes et de pianos dramatiques, un Morray reconnaissant remercie Dieu pour son succès avant d’énumérer les façons dont sa vie a changé, aucune plus importante que de promettre à sa mère qu’elle ne manquera de rien dans la vie.

Avec son chant formé à l’église et son œil lyrique aiguisé, Morray s’est fait un nom en décomposant le bilan émotionnel de la vie dans les tranchées et le pouvoir salvateur de l’espoir. Réfléchissant à la façon dont sa vie a changé après son apparition rapide, Morray plonge profondément dans ses émotions sur “Bad Feelings”.

Peu de gens connaissent l’agitation comme Morray. Même lorsque son argent explose « comme une grenade », la menace persistante de sa disparition le maintient humble : il jure de rester vigilant, il sait ce que c’est que de ne rien avoir et il est déterminé à rester au sommet aussi longtemps que il peut : “Grands rêves et visions, je dois rester devant”, chante Morray dans son flux mélodique signature.

“Bad Situations” est la deuxième nouvelle chanson de Morray depuis la sortie de son premier album Street Sermons. Il suit “Mime”, qui apparaît sur la bande originale officielle de fou 22.

Faisant ses débuts au n ° 41 sur le Billboard 200 et propulsant Morray au n ° 1 du palmarès des artistes émergents de Billboard, Street Sermons puise dans l’élévation spirituelle et le chant formé par l’église qui rendent la marque de hip-hop de Morray si unique, en jetant un regard inflexible sur le Les luttes et les indiscrétions de jeunesse du natif de Fayetteville et l’examen de ses motivations pour réussir.

Abritant son single “Quicksand”, qui a récemment obtenu une certification or de la RIAA et a dépassé le cap des 100 millions de vues sur YouTube, le projet contient des vérités universelles sur les tragédies et les triomphes de grandir dans le quartier, filtrées à travers l’expérience de Morray en tant que un enfant du quartier a fait du bien. Complex a classé Street Sermons au n ° 10 sur sa liste des «Meilleurs albums de 2021 à ce jour». En juillet, Morray a revisité l’un des moments forts de la bande, “Trenches”, recrutant Polo G pour ajouter un couplet pour “Trenches (Remix)”.

Achetez ou diffusez « Mauvaises situations ».