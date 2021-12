Morrell défend contre Fox ce samedi à Armory

Le Cubain David Morrell fera la deuxième défense de son championnat des super-moyens de la World Boxing Association (WBA) contre l’Américain Alantez Fox ce samedi à Armory, Minnesota.

L’Antillais de 23 ans disputera son deuxième et dernier combat de 2021 contre un rival au bon palmarès et dans le main event du promoteur Premier Boxing Champions.

Morrell est un combattant de haute qualité qui a remporté la couronne lors de son troisième combat professionnel. Il a battu Lennox Allen en août 2020 pour obtenir la ceinture et l’a défendue avec un superbe KO contre le Mexicain Mario Cazares en juin de cette année.

Fox a 29 ans et participera à son premier combat pour le titre mondial. Celui de Washington arrive avec deux victoires consécutives au combat, ce qui est un bon moment émotionnel et physique pour lui.

L’un des principaux outils de Fox est sa taille de 1,93 m, huit centimètres au-dessus du champion, ainsi qu’un avantage en portée dont il veut profiter pour faire un combat à longue distance et tenir Morrell à distance ce week-end.

Le Minnesota respire déjà une bonne ambiance et des activités promotionnelles auront lieu au cours de la semaine. Ce vendredi aura lieu la pesée officielle, au cours de laquelle les deux devront marquer 168 livres pour pouvoir se battre pour la ceinture. Morrell a 5 victoires en carrière, avec 4 KO, et Fox a 28 victoires, 2 défaites, 1 nul et 13 KO.