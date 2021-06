Morris Chestnut quitte-t-il le résident? Que se passe-t-il avant la saison 5

in

Étant donné que Johns Hopkins est dans le Maryland et Chastain à Atlanta, ce serait une assez bonne distance pour Cain s’il choisit d’aller avec Johns Hopkins. Cependant, pour le garder dans un rôle récurrent, il est possible que Cain reste à Chastain mais dans un rôle moindre. Ou peut-être qu’il se rend à Johns Hopkins mais vole à Atlanta de temps en temps si les médecins ont besoin d’aide pour un cas grave que personne, pas même AJ, ne peut gérer à l’exception de Cain. Maintenant que Chastain est un hôpital public, ils seront plus occupés que jamais, surtout si cette histoire de Big Pharma joue un grand rôle dans la saison 5.