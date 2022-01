Morris en congé depuis le combat avec Jokic : « Il y a une vraie blessure »

Depuis qu’il a provoqué Nikola Jokic et qu’il a répondu par un coup dur dans le dos, ce qui a entraîné l’un des gangs les plus laids de cette saison en NBA, qui a abouti à l’un des gangs les plus laids de cette saison en NBA, non il n’y a eu plus de trace de Markieff Morris sur les tribunaux. Le joueur de Heat n’a joué que 10 matchs cette saison et n’a pas pu participer à 30 matchs, les mêmes qui se sont écoulés depuis cette bagarre.

Le jumeau Morris qui joue à Miami a eu des problèmes de cou récurrents ces dernières années. À 32 ans, il a dû faire cette pause après le coup dur que le centre serbe de Denver l’a frappé lors de l’incident susmentionné du 8 novembre 2021.

La performance de la Ligue à cette occasion était la suivante : un match de suspension pour Jokic et des amendes financières pour Morris (50 000 $) et Butler (30 000 $), ce dernier pour s’être engagé dans le combat. Le compte le plus touché, Markieff, se compte en matchs et passe par 30.

Le joueur controversé s’est servi de ses réseaux sociaux pour répondre à ses abonnés sur la façon dont il va. Un compte Twitter a rappelé l’événement, le qualifiant de « sauvage » qu’il n’avait plus joué depuis, et il a déclaré ce qui suit: « Il n’y a pas de merde sauvage dans tout ça. C’est une vraie blessure! Imaginez avoir un gros homme de 300 livres négligemment sprinter et contacter votre colonne vertébrale. » Il a également ajouté qu’il serait de retour bientôt.

Ce n’est pas fou à ce sujet ! C’est une vraie blessure ! Imaginez avoir un gros garçon bâclé de 300 livres courir à toute vitesse et entrer en contact direct avec votre colonne vertébrale ! Je reviens bientôt comme je l’ai dit. https://t.co/jMdySrLxuw – Keef Morris (@Keefmorris) 7 janvier 2022

Markieff est dans la NBA depuis 2011 et a été champion une fois, avec les Lakers dans la bulle qui a été créée pour mettre fin à la campagne en 2020. Il a traversé les Suns, Wizards, Thunder et Pistons, maintenant partie d’un Heat qui sont candidats pour remporter le titre de ce cours. Son frère Marcus (Clippers) est également entré dans la polémique avec Jokic via les réseaux sociaux quand c’est arrivé il y a deux mois.