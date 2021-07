Morrisons accepte un rachat de 8,7 milliards de dollars par un groupe dirigé par Fortress

Un magasin Morrisons est représenté à St Albans, en Grande-Bretagne

Morrisons (MRW.L) a accepté une prise de contrôle dirigée par Fortress Investment Group, propriété de SoftBank (9984.T), qui valorise la quatrième plus grande chaîne de supermarchés britannique à 6,3 milliards de livres (8,7 milliards de dollars) et surpasse une offre concurrente d’une société de capital-investissement américaine .

L’offre de Fortress, avec l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et Koch Real Estate Investments, dépasse une proposition non sollicitée de 5,52 milliards de livres de Clayton, Dubilier & Rice (CD&R), que Morrisons (MRW.L) a rejetée le 19 juin.

Cependant, il était inférieur aux 6,5 milliards de livres demandés par les 10 principaux investisseurs de Morrisons, JO Hambro, la semaine dernière.

Les actionnaires pourront voter sur l’offre Fortress, qui donne à la chaîne de supermarchés une valeur d’entreprise de 9,5 milliards de livres une fois sa dette nette de 3,2 milliards prise en compte.

En vertu des règles britanniques relatives aux OPA, CD&R a jusqu’au 17 juillet pour revenir avec une offre ferme. CD&R a refusé de commenter.

Les analystes ont également émis l’hypothèse que d’autres groupes de capital-investissement et Amazon (AMZN.O), qui a conclu un accord de partenariat avec Morrisons, pourraient entrer dans la mêlée dans une potentielle guerre d’enchères.

L’accord Fortress souligne l’appétit croissant des fonds privés pour les chaînes de supermarchés britanniques, qui sont considérées comme attrayantes en raison de leur génération de trésorerie et de leurs actifs en pleine propriété.

“Nous avons examiné très attentivement l’approche de Fortress, ses plans pour l’entreprise et son adéquation globale en tant que propriétaire d’un fabricant et commerçant britannique unique avec plus de 110 000 collègues et un rôle important dans la production alimentaire et l’agriculture britanniques”, a déclaré Morrisons. Président Andrew Higginson.

“Il est clair pour nous que Fortress a une compréhension et une appréciation complètes du caractère fondamental de Morrisons.”

‘BONS GARDIENS’

Fortress, une filiale indépendante de la société japonaise SoftBank Group Corp, est un gestionnaire d’investissement mondial avec environ 53 milliards de dollars d’actifs sous gestion en mars. Il a acheté le vendeur de vin britannique Majestic Wine en 2019.

« Nous nous engageons à être de bons intendants de Morrisons pour servir au mieux ses groupes de parties prenantes et le grand public britannique, à long terme », a déclaré Joshua A. Pack, associé directeur.

Mais le parti travailliste d’opposition britannique a appelé à un examen minutieux de la part du gouvernement.

“Les ministres doivent travailler de toute urgence avec Morrisons et le consortium pour garantir que les engagements cruciaux pour protéger la main-d’œuvre et le régime de retraite soient juridiquement contraignants et respectés”, a déclaré la porte-parole du Labour sur les affaires, Seema Malhotra.

Fortress a l’intention de conserver le siège social de Morrisons à Bradford, dans le nord de l’Angleterre, et son équipe de direction existante dirigée par le PDG David Potts et d’exécuter sa stratégie existante. Les transactions de cession-bail et de cession-bail des magasins de matériaux ne sont pas prévues.

Potts gagnerait 9,2 millions de livres en vendant ses actions à Fortress, tandis que le directeur de l’exploitation Trevor Strain empocherait 3,6 millions de livres.

Selon les termes de l’accord, que le conseil d’administration de Morrisons recommande aux actionnaires, les investisseurs recevraient 254 pence par action – 252 pence en espèces et un dividende spécial en espèces de 2 pence. La proposition de CD&R était de 230 pence par action.

Morrisons a commencé comme marchand d’œufs et de beurre en 1899. Il ne suit plus que le leader du marché britannique Tesco (TSCO.L), Sainsbury’s (SBRY.L) et Asda en termes de ventes annuelles.

Morrisons possède 85 % de ses près de 500 magasins et possède 19 sites de fabrication pour la plupart en pleine propriété. Il est unique parmi les supermarchés britanniques en ce qu’il fabrique plus de la moitié des aliments frais qu’il vend.

Il a déclaré que l’offre de Fortress représentait une prime de 42% par rapport à son cours de clôture de 178 pence le 18 juin – la veille de la proposition de CD&R. L’action a clôturé à 243 pence vendredi.

CINQ PROPOSITIONS

Morrisons a déclaré qu’une première proposition non sollicitée avait été reçue de Fortress le 4 mai à 220 pence par action. Cette offre n’a pas été rendue publique. Fortress a ensuite fait quatre propositions ultérieures avant d’offrir une valeur totale de 254 par action le 5 juin.

Les offres sur Morrisons font suite à l’achat en février par Zuber et Mohsin Issa et la société de capital-investissement TDR Capital d’une participation majoritaire dans Asda à Walmart (WMT.N). L’accord valorisait Asda à 6,8 milliards de livres.

Cette transaction fait suite à l’échec de Sainsbury à reprendre Asda après le blocage d’un accord convenu par le régulateur britannique de la concurrence en 2019.

En avril, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky a augmenté sa participation dans Sainsbury’s à près de 10 %, déclenchant la spéculation sur les offres.