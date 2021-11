Morrisons fait face à la réaction de Remainer pour les emballages de poulet «avec du sel et du poivre non européens» | Royaume-Uni | Nouvelles

Les acheteurs se sont tournés vers Twitter pour harceler le géant des supermarchés pour avoir déclaré que le sel et le poivre utilisés sur sa couronne de poulet étaient «non européens», dans ce qui a été perçu comme une fouille dans le bloc. Mais Morrisons affirme que l’écriture est une « erreur » et sera modifiée « immédiatement ».

Lee Williscroft-Ferris, qui écrit pour The Independent et se décrit comme un végétalien, a partagé hier une photo de l’étiquette incriminée sur les réseaux sociaux, insistant pour que Morrisons « me dise que ce n’est pas réel ».

« Votre réponse dictera si j’achète à nouveau ou non dans vos magasins », a-t-il ajouté.

Dans un autre Tweet, M. Williscroft-Ferris a suggéré que le libellé était « xénophobe ».

Un porte-parole de l’entreprise a répondu à la vague de critiques qui a suivi, affirmant que « le libellé sur l’emballage est une erreur dont nous nous excusons ».

« Nous changeons l’emballage immédiatement. »

Mais pour de nombreux acheteurs désemparés, c’était trop peu, trop tard.

L’utilisateur de Twitter « myopinion », dont la biographie dit « Je n’aime pas Boris Johnson », a commenté que « c’est terrible. Et pas une erreur. Vous ne faites que réagir au contrecoup.

LIRE LA SUITE: Nombre de migrants traversant la Manche SIX fois plus élevé en un an

Malgré toutes ces querelles, il semble que Morrisons n’ait tenté d’impressionner ni les Brexiteers ni les Remainers.

L’« erreur » a plutôt été causée par une mauvaise lecture des lois sur l’emballage.

Les producteurs sont informés par le gouvernement qu’ils « peuvent » utiliser un étiquetage « hors UE » sur les marchandises pour lesquelles les informations complètes sur chaque pays ne sont pas disponibles avant le 30 septembre 2022.

Après cette date, ils « doivent » utiliser à la place « non britannique ».

Il est possible que la société remplace maintenant « non-UE » par « non-Royaume-Uni », plutôt que d’attendre la fin de l’année prochaine, afin d’éviter que de nouveaux tumultes ne se déclenchent en ligne.

Un porte-parole de Morrisons a confirmé pour Express.co.uk que le problème résultait d’une « interprétation erronée des réglementations en matière d’emballage et d’étiquetage ».