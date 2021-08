Morrisons lance des packs de retour à l’école pour soutenir les familles en difficulté cet été

in

Les packs de ramassage de la rentrée scolaire contiennent des articles scolaires essentiels.

Morrisons donne à ses acheteurs la possibilité d’aider les familles qui ont peut-être du mal à payer les frais de retour à l’école avec le lancement de ses Pick Up Packs remplis de papeterie dans les magasins.

Les sacs pré-emballés peuvent être achetés par les clients et donnés à temps pour la nouvelle année scolaire qui commence le mois prochain.

Chaque pack contient des articles essentiels dont les élèves auront besoin à leur retour à l’école, tels que des stylos, des crayons, des caoutchoucs, des règles et des ensembles de mathématiques.

Les acheteurs peuvent les récupérer en se rendant dans un magasin Morrisons, les payer à la caisse, puis les laisser dans une station de dons dédiée.

Les packs de collecte de retour à l’école sont l’un des derniers programmes introduits par la chaîne de supermarchés pour soutenir les personnes dans le besoin à travers le Royaume-Uni.

Cela fait suite au succès de Pick Up Packs for food, qui a vu plus d’un million de livres sterling reversés aux banques alimentaires locales cette année seulement.

« Retourner à l’école peut être une période à la fois nerveuse et excitante pour les familles », a déclaré Rebecca Singleton, cliente et directrice de la communauté de Morrisons.

“Nous espérons que ces packs aideront dans une certaine mesure les enfants de la région et leurs familles qui pourraient avoir des difficultés à payer les frais de retour à l’école – et retireront une chose de la liste des choses à faire.”

