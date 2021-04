Morrissey qualifie les Simpsons de “blessants et racistes sans aucune excuse”

Un nouvel épisode des Simpsons a bouleversé Morrissey et menace de poursuivre en justice sur les réseaux sociaux.

L’artiste britannique est bouleversé par «Panic in the Streets of Springfield», diffusé dimanche dernier. Il voit Lisa devenir amoureuse d’un musicien britannique végétalien nommé Quillougby, exprimé par Benedict Cumberbatch. Quilloughby est le leader d’un groupe appelé The Snuffs, une pièce de théâtre sur The Smiths.

Le personnage apparaît comme un ami imaginaire de Lisa, chantant des chansons parodiques comme «Hamburger Homicide» et «Everyone Is Horrid Except Me (And Possiblement You)». La voix chantante et les chansons parodiques de Quilloughby ont été écrites par Bret McKenzie de Flight of the Conchords. Finalement, Lisa est horrifiée d’apprendre que l’image fabriquée des projets Quilloughby est fausse après avoir vu les Snuffs en concert.

Peu de temps après la diffusion de l’épisode, le manager de Morrissey, Peter Katsis, a critiqué les Simpsons sur Facebook. «Surprenant quel ‘virage pour le pire’ a pris l’écriture de l’émission télévisée Les Simpson ces dernières années», commence la lettre.

«Se moquer des sujets est une chose. D’autres émissions comme SNL font toujours un excellent travail pour trouver des moyens d’inspirer une grande satire. Mais quand un spectacle se penche si bas pour utiliser des tactiques haineuses durement comme montrer le personnage de Morrissey avec son ventre accroché à sa chemise (alors qu’il n’a jamais ressemblé à ça à aucun moment de sa carrière) vous fait vous demander qui est le vrai groupe raciste blessant. est ici », poursuit la lettre.

«Morrissey n’a jamais fait de« saisie d’argent », n’a poursuivi personne pour leurs attaques, n’a jamais cessé de présenter de grands spectacles et est toujours un vegan sérieux et un fervent défenseur des droits des animaux.»

On dirait que l’épisode des Simpsons a vraiment touché un nerf avec Morrissey, qui a lui-même répondu.

«C’est mon premier commentaire (et j’espère mon dernier) sur l’épisode des Simpsons, qui, je le sais, a fait fureur de nombreuses personnes», commence l’artiste sur son site Web. «La haine montrée à mon égard de la part des créateurs des Simpsons est évidemment un procès provocateur, mais qui nécessite plus de financement que je ne pourrais en rassembler pour relever un défi.»

«Je n’ai pas non plus une équipe commerciale déterminée de praticiens du droit prêts à bondir. Je pense que cela est généralement compris et c’est la raison pour laquelle je suis si négligemment et bruyamment attaqué. Vous êtes particulièrement méprisé si votre musique affecte les gens d’une manière forte et belle, puisque la musique n’est plus nécessaire », poursuit Morrissey. «Dans un monde obsédé par les lois de la haine, il n’y en a aucune qui me protège», dit-il.

Vous pouvez lire la lettre complète sur son site Web.