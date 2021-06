Morsures d’araignées : les morsures d’arachnides nocturnes nécessitant un traitement hospitalier au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Les scientifiques ont averti que les morsures de l’araignée Noble False Widow sont suffisamment graves pour nécessiter un traitement hospitalier et peuvent déclencher des réactions similaires à celles provoquées par les véritables araignées veuves noires trouvées en Australie. Des experts de l’Université nationale d’Irlande, Galway, ont analysé 16 cas de morsures d’araignées fausses veuves, triplant le nombre total rapporté dans la littérature scientifique.

L’équipe a découvert que la plupart des morsures signalées se produisent à la maison, avec jusqu’à 88% pendant que la victime dormait ou que l’araignée était piégée dans ses vêtements.

Michel Dugon, l’un des auteurs de l’article et expert en venin, a déclaré : « En plus de leur venin important sur le plan médical, les fausses veuves nobles sont extrêmement adaptables et compétitives dans la nature.

« Il y a deux décennies, cette espèce était presque inconnue en Irlande, au Royaume-Uni ou en Europe continentale.

« Nous avons encore beaucoup à apprendre sur sa génétique, son origine, son comportement et son développement.

“Une chose est sûre, cependant – cette espèce est là pour rester, et nous devons apprendre à vivre avec elle.”

Malheureusement pour les arachnophobes, l’araignée Noble False Widow est l’une des plus courantes dans de nombreuses zones urbaines du Royaume-Uni.

Les horribles morsures sont connues pour provoquer parfois des symptômes graves chez les victimes.

Les symptômes enregistrés comprenaient des douleurs, des gonflements, des nausées, des tremblements, une pression artérielle altérée, une mobilité réduite et, dans de rares cas, des blessures mineures et des infections bactériennes graves.

Il n’y a que trois araignées venimeuses au Royaume-Uni qui sont capables de percer la peau humaine, mais la Noble False Widow n’est actuellement pas répertoriée parmi elles.

John Dunbar, un autre auteur de l’article, a déclaré : « Cette espèce augmente son aire de répartition et sa densité de population, ce qui entraînera sans aucun doute une augmentation des morsures (depuis la soumission de notre étude en mars, nous avons déjà reçu d’autres cas de morsures confirmés).

« Alors que la plupart des cas auront une issue bénigne, nous devons continuer à surveiller de près les morsures de la Noble False Widow pour comprendre la gamme potentielle de symptômes et traiter les cas graves lorsqu’ils surviennent. »