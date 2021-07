Mort à 58 ans du guitariste de Cendrillon Jeff Labar

CENDRILLON guitariste Jeff LaBar est décédé à l’âge de 58 ans. Aucune cause de décès n’a encore été révélée.

Selon Metal Sludge, LaBarle décès a été confirmé par son fils Sébastien. Il a écrit sur les réseaux sociaux : « Alors je viens de recevoir l’appel… Jeff LaBar, mon père, mon héros, mon idole, est décédé aujourd’hui. Je suis actuellement à court de mots. Je t’aime pop!”

Même si CENDRILLON n’a pas sorti de nouvel album studio depuis 1994 “Toujours grimper”, le groupe a recommencé à jouer des concerts sporadiques en 2010, mais a été largement inactif ces dernières années alors que le leader Tom Keifer concentré sur sa carrière solo.

De retour en 2016, LaBar blâme accepté pour CENDRILLONpériode d’inactivité prolongée de , expliquant que son “problème d’alcool” a provoqué une rupture entre lui et ses camarades de groupe. Il a dit “Un autre podcast FN avec Izzy Presley”: “Je ne peux que spéculer, mais je crois que tout est de ma faute. Ce n’est un secret pour personne que j’ai eu un problème d’alcool. Et il a montré son visage laid sur l’un de ces [cruises that CINDERELLA played]. Je suppose que c’est ce qui a causé une rupture… Quand je suis tombé sur l’un de ces bateaux de croisière devant tout le monde – comme, en gros, OD’d – c’est à ce moment-là que le groupe, et surtout À M, a pris note et s’est dit : ‘C’est quoi ce bordel ?'”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était sobre au moment de l’entretien, LaBar a dit: “Non, je ne le suis pas. Quel est le problème. Quel est probablement le problème. Comme je l’ai dit, je ne peux que spéculer, parce que je ne parle plus aux autres gars. Je parle à Fred de temps en temps. Éric [Brittingham, bass] habite à 20 minutes de chez moi. Nous n’avons pas parlé ces derniers temps, mais Éric et j’ai été le plus constant de tous mes camarades de groupe au cours des 32 dernières années. C’est juste À M et moi qui ne parle plus. Et je ne peux que spéculer qu’il est très déçu et ne veut pas me voir mourir. Il ne veut pas me voir mourir.”

LaBar a poursuivi en disant que le style de vie des tournées « alimentait [his] l’appétit pour la fête… jusqu’aux années 80. » Il a expliqué : « J’ai une histoire. Il n’y a pas que ces problèmes passés. J’ai des antécédents de consommation d’alcool et de cocaïne… Dans les années 80, c’était l’abus de cocaïne. Dans les années 90, c’était l’héroïne. J’ai traversé toutes les phases de cliché qu’une rock star pouvait traverser. Ce n’était tout simplement pas très médiatisé. J’ai été arrêté, j’ai suivi une cure de désintox, j’ai fait toutes les choses MOTLEY CRUE a fait. Je ne l’ai tout simplement pas rendu public. J’ai été MOTLEY CRUE et GUNS N’ ROSES tout en un. En tant que groupe, nous avons essayé de cacher notre linge sale, et la plupart de notre linge sale était moi. Nous n’avons pas essayé de le cacher ; nous ne l’avons tout simplement pas rendu public. Nous n’avons tout simplement rien dit aux gens. ‘Oh oui, Jeffest en cure de désintoxication. Jeffest en prison. Jeff‘est dans… peu importe.’ Nous ne l’avons tout simplement pas rendu public. En fait, nous l’avons gardé pour nous. C’était notre famille. C’était notre entreprise familiale, et c’est ainsi que nous la traitions.”

Malgré le fait qu’il n’avait pas parlé à Keifer pendant quelques années avant la “Un autre podcast FN avec Izzy Presley” entrevue, LaBar a déclaré qu’il n’en voulait pas à son ami de longue date et compagnon de groupe. “Je comprends pourquoi il ne répond pas à mes appels et je ne le blâme pas”, a-t-il déclaré. “Je comprends. Et hé, vous savez, il a été le talent majeur de CENDRILLON tout ce temps, et il mérite d’être en solo. Ne mérite pas d’être en solo, mais, vous savez, c’était inévitable pour lui d’aller en solo. Il n’est qu’un de ces gars – chanteur principal, auteur-compositeur principal. Il est inévitable qu’il aille en solo et qu’il se jette [laughs], jette le poids mort.”

Keifer Raconté RockRevolt Magazine que “certains problèmes” au sein du groupe – “qui remontent à des décennies” – avaient effectivement mis le groupe à l’écart au cours des dernières années. Il a expliqué: “Nous avons pris des mesures assez extrêmes pour redresser le navire et réparer les choses, et nous avons fait un pacte en tant que groupe en 2012 que nous ne ferions rien en tant que groupe jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. tête. Les problèmes ne sont pas résolus, c’est tout ce que je peux dire à ce sujet.”

Je viens d’apprendre que mon ami et compagnon des Eagles de Philadelphie, Jeff LaBar, est décédé aujourd’hui !!! Ceci est une question difficile!!!! Un grand… Publié par John Corabi le mercredi 14 juillet 2021

Au milieu d’un tournage télévisé et en pause et j’apprends juste maintenant le décès de Jeff LaBar. Condoléances à sa famille, ses amis et ses fans. Triste nouvelle. Un gars formidable qui va nous manquer. SE DÉCHIRER. – Eddie Trunk (@EddieTrunk) 14 juillet 2021

Et me voilà… en train de poster quelque chose que j’espérais ne jamais avoir à poster. Mon héros, supporter et ami est parti. Il a attrapé… Publié par Jasmine Cain le mercredi 14 juillet 2021

