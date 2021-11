Mort dans l’accident de Mitcham : un jeune coureur de vitesse a tué un grand-père qui était sorti pour acheter des haricots | Royaume-Uni | Nouvelles

Rexon Rebidelmo, 19 ans, avait quatre fois dépassé la limite de vitesse lorsque sa voiture a percuté le côté conducteur de la voiture de Charles Burcombe, 81 ans. M. Burcombe, un commerçant du marché, avait son petit-fils de 12 ans sur le siège passager avant, mais a subi de plein fouet l’accident et est décédé sur les lieux.

Un tribunal a entendu la famille au cœur brisé de M. Burcombe sentir qu’elle ne pouvait plus profiter de la « magie » de Noël – car la saison est un « rappel permanent » de leur perte.

L’ayant emprisonné pendant cinq ans et trois mois dans un institut pour jeunes délinquants, le juge Rajeev Shetty a déclaré à Rebidelmo que sa conduite le 20 décembre 2019 était « arrogante et stupide ».

Il a admis la mort par conduite dangereuse, conduite sans assurance et conduite sans permis.

Dans un communiqué, la fille de M. Burcombe, Sophie, a déclaré que l’accident était « inutile et inutile », et le juge a ajouté: « Ce sont des mots simples mais néanmoins puissants.

LIRE LA SUITE:

Tragédie d’une jeune fille de 15 ans retrouvée morte dans un bois

La fille a poursuivi : « Il n’y a pas de meilleure description de ce qui s’est passé ce jour-là. Vos actions ont laissé une famille déjà vulnérable brisée et désolée.

Elle a ajouté: « Vous utilisiez la voiture comme si c’était un jouet et comme si la route était votre terrain de jeu. »

Le tribunal de la Couronne de Kingston a entendu que M. Rebidelmo, de Mitcham, à Londres, s’était fait dire qu’il pouvait attendre dans la nouvelle voiture de courtoisie d’un ami avec les clés sur le contact jusqu’à ce qu’il ait terminé son travail et puisse les emmener à Nandos.

Mais M. Rebidelmo – qui vient d’avoir 17 ans et qui a échoué à un examen théorique de conduite en octobre – a décidé de partir en voiture avec un autre ami.

Le procureur Hamish Common a déclaré au tribunal qu’une boîte noire sur la Seat Leon indiquait que M. Rebidelmo avait conduit dans des rues résidentielles de Tooting, dans le sud de Londres, à une vitesse allant jusqu’à 50 mph.

Le tribunal a appris que les routes auraient été pleines d’enfants et de parents sur le chemin de l’école, car c’était le dernier jour du trimestre d’hiver avant les vacances de Noël.

Juste avant d’entrer en collision avec la Vauxhall Astra de M. Burcombe, M. Rebidelmo a dépassé une voiture sur Streatham Road, le conducteur déclarant qu’il avait l’impression de conduire à « 90 à 100 mph ».

M. Burcombe sortait d’une route secondaire lorsque M. Rebidelmo l’a percuté.

A NE PAS MANQUER :

Beefeater a demandé s’il VENDrait la Tour de Londres {REPORT]

Un étudiant a tué son stepgran dans un jeu Action ou Vérité [INSIGHT]

Des éco-militants dégonflent des pneus autour de la COP26 [REVEAL]

Le juge Shetty a déclaré que cela signifiait que M. Rebidelmo pouvait être placé dans la catégorie la plus grave pour la condamnation car il y avait eu « une très mauvaise conduite persistante ».

Le juge Shetty a déclaré: « Sans aucun doute, la seule chose qui vous a empêché de conduire dans une plus large mesure était la présence d’autres voitures et de la circulation. »

Le juge a poursuivi: « Il semble que vous testiez cette voiture et je suppose, d’après la vitesse à laquelle la collision s’est produite, que vous le faisiez de plus en plus. »

Il a ajouté : « M. Burcombe n’a pas pu voir votre voiture. Vous avez enfoncé la pédale d’accélérateur pour aller aussi loin que possible dans une zone urbaine bâtie à 20 mph où la surface de la route était mouillée d’eau stagnante.

Terminant le scénario, le juge a déclaré : « Cinq secondes avant l’accident, vous accélériez à un peu moins de 78,6 mph, trois secondes avant d’avoir complètement enfoncé la pédale d’accélérateur. À 1,5 seconde avant, vous rouliez peut-être à 83 mph.

Après l’accident, M. Rebidelmo n’aurait « rien fait » pour aider M. Burcombe ou son petit-fils – et aurait déclaré aux témoins qu’il n’avait conduit qu’à 40 mph.

Reportage supplémentaire par Adela Whittingham