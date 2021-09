Mort d’Antonio Franco Estadella, un géant du journalisme

25/09/2021 à 18:05 CEST

Le journalisme catalan et espagnol est en deuil depuis cet après-midi où Antonio Franco Estadella (Barcelone, 17 janvier 1947) est décédé après 10 ans de vie avec le cancer. Les médecins de la Clinique raconteront dans de futurs colloques l’exemple du géant qui a dépassé jusqu’à six fois les traitements de chimiothérapie, une étape importante. Franco était un combattant dans toutes les facettes possibles. Un être ignifuge qui s’est adonné au métier de journaliste avant d’avoir la vingtaine et qui a joué un rôle dans une révolution du journalisme pendant la Transition et celle qui a suivi.

C’est à lui que l’on doit l’irruption sur le marché du premier journal moderne de la dernière section du XXe siècle et l’avènement du XXIe, El Periódico de Catalunya, « Un produit populaire, de centre-gauche, catalan et du Barça, votre carte de visite, dans lequel il expérimente et mûrit chacune des étapes qui bouleversent les concepts et les manières d’exercer le métier. Les archives des journaux garderont leur empreinte sur le ‘Diario de Barcelona’, ‘El País’ et El Periódico. Précurseur des couvertures couleur, du « full colour », d’un régime du travail égalitaire sans distinction entre reporters, téléavertisseurs, photographes et caricaturistes, a également promu l’édition catalane d’El Periódico, un autre événement (octobre 1996) dans la défense de ce pays et qui n’a pas encore reçu la reconnaissance qu’il méritait. De plus, il a été le premier « commandant » à s’immerger dans la recherche du nouvel espace dans lequel s’embarque aujourd’hui la presse écrite. Avec des succès et des erreurs. De nombreux succès et quelques échecs.

Une vie entière consacrée au journalisme

Avec Franco laisse un style unique, une manière très personnelle de diriger les journaux, tout aussi irremplaçable. Il est recommandé de rechercher la récente interview publiée dans le magazine ‘L’Avenç’, une manière d’adieu sans le dire et dans laquelle cette ‘lleidatà’ de sentiments et de racines détaille les chapitres les plus importants de sa biographie.

Franco est mort sans vouloir écrire le livre où il racontait tant de choses dont il était témoin et protagoniste. “Je ne serais pas honnête car il y a des choses qui vont rester avec moi et je ne veux pas tromper les gens”, a-t-il déclaré. à chaque fois qu’un de ses proches l’encourageait à laisser un testament, rien à voir avec la vie de saints qu’il a dû dévorer à l’adolescence (il était enfant de chœur) et qui l’ont tant marqué dans l’exercice de la fonction. Il est né pour régner, même s’il aurait aimé être un écrivain sportif ou événementiel. Il appartenait à la génération des secours professionnels après la mort du dictateur. Il devient rédacteur en chef de journal à l’âge de 31 ans. l’un des plus jeunes de cette Espagne. Les franquistes du généralissime ont été laissés pour compte et les franquistes du journalisme ont émergé, tous dans la vingtaine accompagnés du survivant Josep Pernau.

Il a reconnu comme ses grands maîtres Santiago Nadal, Josep Pernau, Manuel Ibáñez Escofet et Josep Tarín Iglesias. Les complices de l’immense trajectoire, les (ses) frères Carlos et Emilio Pérez de Rozas, Xavier Batalla, Xavier Roig, Xavier Vidal Folch, Àlex Botines et tant d’autres (comment oublier le sage fumeur de chaîne Michel-Ange Bastenier ou l’européaniste qui connaît le mieux l’économie et la finance Andreu Missé). Et toujours avec lui José Antonio Sorolla.

Dans le portfolio, la photo d’Antonio Asensio Pizarro, ce garçon du quartier de la Sagrada Família, fils d’imprimeur, avec qui, enfants, ils jouaient au football dans la rue et avec qui il s’est associé pour fonder El Periódico il y a 43 ans. .

El Periódico con Franco comportait deux étapes. Celui de la fondation, de 1978 à 1982, date de son entrée ‘El País’ de Polanco et Cebrián, et le plus long, de 1988 à 2006. Sous sa direction, le journal a atteint le sommet, dépassant les chiffres de ‘La Vanguardia’. Un compagnon de voyage le définit comme « un brave & rdquor ;, un innovateur qui a construit une façon moderne de traiter l’information, forgeant des équipes, une référence pour de nombreux journaux espagnols et latino-américains. Il était en avance sur le boom du journalisme espagnol, lorsque les dépenses, les signatures, les correspondants, les voyages et les projets n’étaient pas épargnés.

Il n’est pas exagéré de dire qu’à la fin des années 90 il a failli mourir d’un accident du travail. Une crise cardiaque l’a envoyé dans les fosses. Il est revenu à la rédaction des mois plus tard avec un élan de renouveau. Il avait imaginé à quoi devait ressembler le journal des premières années du XXIe siècle. Et il était là, dans la très dure bataille.

Dans sa trajectoire, il faut se rappeler le pouls qu’il a entretenu avec Jordi Pujol lors de l’affaire de la Banque Catalane, l’erreur de “geler” pendant des semaines les papiers de “l’affaire Filesa” qui a bouleversé le PSOE de Felipe González (en 1991), le duel avec José María Aznar le 11 mars 2004, celui du grand mensonge sur la paternité de l’ETA dans le massacre du train de Madrid, la promotion des Jeux Olympiques de Barcelone-92 et du journal le ‘Non à la guerre’ d’Irak (2003). Il y en avait bien d’autres, comme cet éditorial sur les 3 % de CiU (2005) qui a donné lieu à la légendaire diatribe de Pasqual Maragall au Parlement.

Le côté sauvage, voyou

Antonio Franco avait aussi un côté sauvage, qu’il a toujours cru maîtriser. Dans les années 70, il a co-fondé les magazines satiriques ‘Barrabás’ et ‘El Papus’, qui aujourd’hui ne ferait pas passer le coton #MeToo comme voyou, irrévérencieux et macho.

Le garçon du quartier qui aimait jouer à la machine à un million de dollars dans le bar du rez-de-chaussée, le jeu passionné des casquettes de football, des sandwichs aux coques, celui qui prévenait que son cœur était “toujours à gauche”, avait de nombreuses passions. Le presque prioritaire, le FC Barcelone. Derrière le pseudonyme Antonio Bigatà (en hommage à sa compagne Milene), a écrit pendant des décennies sur le Barça. C’est Ibáñez Escofet qui lui a recommandé de choisir une autre étiquette, car un journaliste de la projection annoncée par ce très jeune diplômé de l’École de journalisme de l’Église en 1968 devait préserver le meilleur héritage : la signature.

Ces dernières années, Franco-Bigatà est devenu un expert incontournable du football international. Il a distribué amours et haines dans les différents moments de Barcelone. Il aimait Guardiola, Cruyff. Aussi à Messi, bien que dans l’adieu il ait été touché, foutu avec le 30 du PSG. Il s’est beaucoup battu avec Josep Lluís Núñez, il a été trop charitable avec Josep Maria Bartomeu. C’était un anti-Madridista furieux qui admirait Zidane.

Bigatà est parti sans révéler pourquoi c’était fan inconditionnel d’Elche. Un secret sommaire, un amour pour le maillot blanc à rayure verte, qui l’a amené à voyager quand il le pouvait au stade Altabix, à manger des défaites et des nuls et quelques victoires avec son inséparable Carlitos Pérez de Rozas. Et avec Pepito Martínez Ibáñez. Le domaine d’Elche, c’est ainsi qu’on a baptisé son bureau dans la salle de rédaction, où il y a eu des bagarres exorbitantes, des réconciliations, des licenciements, des réadmissions, des câlins, des sourires et quelques larmes. Il n’y avait pas de juste milieu, tout était excessif, excessif, même si ce corps d’ours cachait un timide sentimental. Il n’aimait pas être désigné comme misogyne à cause du très petit nombre de femmes dans son « personnel » et était contrarié d’apprendre qu’il avait des journalistes qui avaient très peur de lui.

Antonio Franco, de la génération de mai 1968, francisé à la barbe de baleinier, celui qui agita le journal ‘Libé’ en guise de drapeau, il n’aurait pas été lui sans sa femme Milene, sans leurs enfants Carlota et Andreu, sans ses élus comme amis, parmi lesquels il ne faut pas oublier Ildefonso Sanchez, confident et ange gardien.

Il a choisi d’être du côté des gens ordinaires. Il n’aimait pas l’argent ou les guirlandes. Il fuyait les palais et les mariages royaux, il préférait les promenades au bord de la mer de sa Barcelone et à travers les champs d’Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà). Il aimait manger, écouter Sylvie Vartan, Peppino di Capri et les Beatles et lire les journaux régionaux français.

Le directeur fondateur de ce journal a passé ses dernières semaines dans un petit village près de Bordeaux, à l’embouchure de la Garonne, où il passait toujours l’été. À son retour, il a eu le courage d’écrire son dernier article, une réflexion sur la façon dont les temps du journalisme ont changé, de ce papier qui enveloppe encore les sandwichs et protège les sols récemment récurés et celui du vertigineux clickbait.

Une personne que nous n’oublierons pas.