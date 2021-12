Mort de Carlos Marín : Comment est mort le chanteur d’Il Divo ?

. Carlos Marín, chanteur du groupe Il Divo, décède.

Le monde du spectacle est en deuil, ceci après la nouvelle du décès malheureux du chanteur Carlos Marín, membre du quatuor musical « Il Divo », a été rendue publique. La star avait 53 ans au moment de sa mort malheureuse.

Le décès a été confirmé par une déclaration publiée sur le profil Instagram officiel de « Il Divo » dans l’après-midi de ce dimanche 19 décembre 2021.

« C’est avec grand regret que nous vous informons que notre ami et partenaire Carlos Marín est décédé. Vos amis, votre famille et vos fans vous manqueront. Il n’y aura jamais d’autre voix ou esprit comme Carlos. Depuis 17 ans, nous sommes tous les quatre dans cet incroyable voyage Il Divo, et notre cher ami va nous manquer. Nous espérons et prions pour que votre belle âme repose en paix. Avec amour – David, Sébastien et Urs », a précisé le sens du communiqué publié sur la plateforme Instagram.

L’artiste est décédé après avoir séjourné plusieurs jours dans un état de santé grave à l’unité de soins intensifs (USI) du Manchester Royal Medical Center, en Angleterre, en raison du Coronavirus, selon des informations revues par le magazine HOLA ! Espagne.

La publication espagnole a également mentionné que Carlos Marín avait été infecté par le coronavirus début décembre, le groupe Il Volo a donc d’abord dû annuler une présentation à la Bonus Arena dans le Yorkshire, en Angleterre.

L’état de santé de Marín s’étant détérioré rapidement, l’équipe de travail d’Il Volo a annulé la tournée de Noël qu’elle avait prévu d’effectuer en décembre au Royaume-Uni, selon HOLA! Espagne.

« Il Divo s’excuse profondément auprès de ses fans, mais nous sommes impatients de reprendre la route avec la nouvelle année et de vous voir tous à Noël prochain », a déclaré Il Volo dans un bref communiqué de presse en annonçant l’annulation de sa tournée de Noël.

Qui était Carlos Marin ?

Né en Allemagne, mais élevé en Espagne, Carlos Marín était un chanteur lyrique, producteur et manager, avec une note vocale de baryton.

Marín a commencé sa carrière de chanteur à l’âge de 8 ans avec l’enregistrement de son premier album musical « El poco Caruso », qui lui a permis de se faire connaître avec grand succès dans la ville de Grenade en Espagne.

Le chanteur a rejoint le groupe Il Divo en décembre 2003, une réalisation artistique qui l’a établi comme une star de renommée internationale aux côtés de grands compagnons musicaux tels qu’Urs Buhker, Sébastien Izambard et David Miller.

Avant sa mort malheureuse, Carlos Marín a continué à se produire en tant que chanteur d’Il Divo, parallèlement à son rôle de producteur de musique pour des stars espagnoles telles que Geraldine Cerceda Larrosa, connue sous le nom d’Innocence.

D’après HOLA ! Espagne, Marín était accompagné de son ex-femme Geraldine Cerceda Larrosa durant les dernières heures de sa vie. S’il est vrai que le couple était séparé depuis 12 ans, leur amitié est restée plus forte que jamais.