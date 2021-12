Mort de Carlos Marín d’Il Divo à 53 ans : Simon Cowell lui rend hommage

Plus tôt ce mois-ci, Il Divo a annoncé que plusieurs de ses émissions au Royaume-Uni avaient été reportées pour cause de maladie. Le 10 décembre, le groupe a annoncé que « les dates restantes de la tournée britannique d’Il Divo en décembre 2021 ont été reportées à décembre 2022 ».

D’après sa biographie sur le site Web d’Il Divo, Marín est né à Rüsselsheim en Allemagne en 1968 et a grandi à Mörfelden-Walldorf avant de déménager à Madrid, en Espagne, à l’âge de 12 ans. Il a sorti son premier album, The Little Caruso, à l’âge de 8 ans, la bio a continué, et a continué à étudier le piano et le solfège au Conservatoire Supérieur de Madrid.

À 19 ans, ajoute la biographie, Marín a remporté le concours télévisé Gente Joven et a continué à chanter dans plusieurs autres programmes et concours télévisés. Au cours de sa carrière, Marín a joué dans de nombreux opéras, concerts et comédies musicales et a prêté sa voix à quelques films d’animation.

Simon Cowell a découvert Il Divo en 2003 et le groupe a fait ses débuts en 2004. Selon le site Web, Il Divo, qui a reçu des éloges pour les combinaisons d’opéra et de pop des artistes, a vendu plus de 30 millions de disques.

Après l’annonce du décès de Marín, Cowell s’est rendu sur Twitter pour lui rendre hommage. « Je trouve cela si difficile d’exprimer avec des mots ce que je ressens en ce moment », a-t-il écrit. « Je suis dévasté, Carlos Marin est décédé. Il aimait la vie. Il aimait jouer et a toujours eu tellement d’appréciation envers les fans qui ont soutenu le groupe depuis le premier jour. Repose en paix Carlos. Tu vas me manquer. »