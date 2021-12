Mort de Carlos Marín: Lorraine Kelly rend hommage à la mort du chanteur d’Il Divo

Le chanteur d’Il Divo Carlos Marín est décédé à l’âge de 53 ans (Photo: NBC)

Lorraine Kelly fait partie des stars qui ont rendu hommage après la mort de Carlos Marín.

Le musicien, membre du groupe d’opéra Il Divo, est décédé à l’âge de 53 ans.

Ses compagnons de groupe – Urs Bühler, David Miller et Sébastien Izambard – ont confirmé la nouvelle par une courte déclaration dimanche, quelques jours après son transport à l’hôpital.

« C’est avec le cœur lourd que nous vous informons que notre ami et partenaire, Carlos Marin, est décédé », peut-on lire. «Il manquera à ses amis, sa famille et ses fans.

‘Il n’y aura jamais une autre voix ou un autre esprit comme Carlos.

«Depuis 17 ans, nous avons vécu ensemble cet incroyable voyage d’Il Divo, et notre cher ami va nous manquer.

«Nous espérons et prions pour que sa belle âme repose en paix. Avec amour — David, Sébastien et Urs.’

Ils ont posté le même message sur leur page Instagram.

La cause du décès de Marín n’a pas été annoncée.

Suite à la triste annonce, d’autres stars ont partagé leurs condoléances sur Twitter.

Dévasté @ildivoofficial @carlosmarin_ est décédé

Nous avons eu le meilleur moment pour préparer la première performance @ildivoofficial il y a 17 ans une grande voix un grand homme un véritable esprit passionné avec un sens de l’humour méchant tu vas nous manquer si triste ??¤ï¸??B – Bruno Tonioli (@BrunoTonioli) 19 décembre 2021

Nous sommes désolés d’apprendre le décès de Carlos Marín. Sa voix et sa présence sur scène étaient spectaculaires et il était aussi brillant en dehors de la scène qu’il l’était sur scène. Envoi d’amour à @ildivoofficial pendant cette période très difficile. pic.twitter.com/dLEUCgoQvC – COLLABRO (@Collabro) 19 décembre 2021

Lorraine Kelly a cité le message initial et a écrit: « C’est tellement triste. J’ai eu la joie d’interviewer Carlos et @ildivoofficial à plusieurs reprises au fil des ans.

«Il était un tel acte de classe. Pensées à tous ceux qui l’aimaient x.’

« Dévasté @ildivoofficial @carlosmarin_ est décédé », a tweeté Bruno Tonioli.

«Nous avons eu le meilleur moment pour préparer la première performance @ildivoofficial il y a 17 ans, une grande voix, un grand homme, un véritable esprit passionné avec un sens de l’humour méchant, tu nous manqueras tellement triste. B [sic].’

Il Divo a partagé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux (Photo: .)

Uri Geller a qualifié la nouvelle de « choquante ».

Comme l’a ajouté Collabro, lauréats de Britain’s Got Talent: « Nous sommes vraiment désolés d’apprendre le décès de Carlos Marín.

«Sa voix et sa présence sur scène étaient spectaculaires et il était aussi brillant hors scène qu’il l’était pendant qu’il se produisait. J’envoie de l’amour à @ildivoofficial pendant cette période très difficile.’

Marín a récemment été transporté à l’hôpital et on pensait qu’il était en soins intensifs – mais les détails de sa maladie n’ont pas été précisés.

Plus : Showbiz



Ses camarades de groupe ont parlé de sa maladie sur les réseaux sociaux, déclarant qu’ils « espéraient et priaient pour un prompt rétablissement » et avaient décidé de reporter leurs concerts restants de 2021.

« Notre cher ami et partenaire, Carlos, est à l’hôpital », ont-ils posté jeudi.

« Nous espérons et prions pour un prompt rétablissement. »

Remerciant les fans pour leur soutien, le groupe a ajouté plus tard : » Nous souhaitons à tous nos fans du monde entier de joyeuses fêtes et une bonne année.

« Nous voulons également vous remercier pour vos prières et vos vœux pour notre cher Carlos pendant cette période. »

