Mort de Donald Rumsfeld : le secrétaire américain à la Défense de George W Bush décède à l’âge de 88 ans | Monde | Nouvelles

M. Rumsfeld a servi de 2001 à 2006 sous George W Bush pendant la guerre en Irak. Selon un communiqué, il est décédé “entouré de sa famille dans sa bien-aimée Taos, Nouveau-Mexique”.

La déclaration disait: “L’histoire peut se souvenir de lui pour ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public, mais pour ceux qui le connaissaient le mieux et dont la vie a été changée à jamais en conséquence, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et amis, et l’intégrité qu’il a apportée à une vie consacrée au pays.”

L’ancien président George W Bush a rendu hommage au défunt fonctionnaire.

M. Bush a félicité M. Rumsfeld comme « un fonctionnaire distingué du cabinet ».

Il a écrit : « Dans une vie bien remplie et déterminée, Don Rumsfeld était un officier de marine, un membre du Congrès, un fonctionnaire distingué dans plusieurs administrations, un chef d’entreprise respecté – et, avec son épouse bien-aimée, le cofondateur d’une organisation caritative. fondation.

« Plus tard dans sa vie, il est même devenu développeur d’applications.

« Toute sa vie, il était de bonne humeur et de grand cœur, et il chérissait sa famille par-dessus tout. »

Le 43e président a également envoyé à la famille de M. Rumsfeld un message de condoléances en son nom et celui de son épouse.

M. Bush a ajouté : « Laura et moi sommes vraiment désolés d’apprendre le décès de Don, et nous envoyons nos plus sincères condoléances à Joyce et à leurs enfants.

