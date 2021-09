Mort de Dusan Ivkovic, médaille d’argent olympique avec la Yougoslavie à Séoul’88

16/09/2021 à 11h47 CEST

Dusan Ivkovic, entraîneur de l’équipe yougoslave de basket-ball qui a remporté une Coupe du monde, quatre championnats d’Europe et l’argent olympique à Séoul en 1988, est décédé ce jeudi à l’âge de 78 ans, a fait savoir la Fédération serbe.

IvkovicNé à Belgrade en 1943, il fut l’un des grands entraîneurs européens et l’entraîneur le plus titré avec la sélection de la défunte Yougoslavie, avec laquelle il remporta la Coupe du monde 1990 en Argentine, et remporta trois médailles d’or aux Européens (1989 , 1991 et 1995) et la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Séoul en 1988.

Entre 2018 et 2013, il a également dirigé l’équipe nationale serbe, avec laquelle il a remporté l’argent au Championnat d’Europe 2009.

Il a également été l’entraîneur de clubs comme le Partizan, Radnicki, Vojvodina, les Grecs PAOK, Panionis et Olympiacos, le Russe CSKA et le Turc Anadolu Efes, avant de prendre sa retraite en 2016.

Le président serbe, Aleksandar vucic, a déclaré dans un message de condoléances que Ivkovic “Il a marqué toute une ère du basket-ball avec ses connaissances et son amour pour ce sport.” .

