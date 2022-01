Mort de Dwayne Hickman : la star de The Many Loves of Dobie Gillis est décédée à l’âge de 87 ans

L’acteur avait la maladie de Parkinson (Photo : Bobby Bank/WireImage)

Dwayne Hickman, la star titulaire de la sitcom américaine The Many Loves of Dobie Gillis, est décédé à l’âge de 87 ans.

La mort de l’acteur a été annoncée par son publiciste, Harlan Boll, qui a confirmé au Hollywood Reporter qu’il était décédé des suites de complications liées à la maladie de Parkinson.

Né à Los Angeles, Californie le 18 mai 1934, Hickman a commencé à jouer à un jeune âge, apparaissant dans des productions dont Les raisins de la colère en 1939 Le garçon aux cheveux verts en 1948.

Quand il était adolescent, il a dépeint Chuck MacDonald dans The Bob Cummings Show, considérant l’acteur titulaire comme une idole d’enfance.

Plus à venir.

