Mort de Gustavo Godoy, pionnier de la télévision hispanique aux États-Unis.

(CNN espagnol) – Le journaliste cubain Gustavo Godoy, pionnier de la télévision hispanique aux États-Unis, est décédé mercredi à Miami, a confirmé vendredi son fils Gustavo Godoy Jr. à CNN lors d’un appel téléphonique.

Le journaliste est décédé à l’âge de 79 ans, a expliqué Godoy Jr., bien qu’il n’ait pas précisé les causes de la mort de son père. Il a seulement dit qu’il était malade et a exclu qu’il avait le covid-19.

Godoy Jr. a ajouté que les services funéraires auront lieu la semaine prochaine à Miami.

Gustavo Godoy, arrivé aux États-Unis à l’âge de 17 ans, était l’un des fondateurs de la National Association of Hispanic Journalists (NAHJ), promoteur du chapitre de Miami de la Television Academy for the Arts and Sciences (NATAS) et fondateur du Hispanic American Broadcasting Network à Miami, également connu sous le nom de HBN, qui deviendra plus tard Telemundo, selon le journal El Nuevo Herald.

Le journaliste a également été directeur de l’information pour la chaîne 23 d’Univisión et a remporté plusieurs Emmy Awards.

– José Manuel Rodríguez et Yoli Zugasti ont contribué à ce rapport.