Mort de Jack Dromey : le député travailliste et mari de Harriet Harman décède subitement à l’âge de 73 ans | Politique | Des nouvelles

Le député d’Erdington de Birmingham et ministre fantôme du Home Office, marié à la grande travailliste Harriet Harman, serait décédé de causes naturelles. Un communiqué publié au nom de sa famille a déclaré: « Le député Jack Dromey est décédé subitement ce matin à l’âge de 73 ans dans son appartement d’Erdington.

« Il était un député dévoué de Birmingham Erdington depuis 2010.

« C’était un mari, un père et un grand-père très aimé, et il nous manquera beaucoup. »

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a rendu hommage à M. Dromey en tant que député qui « a vécu son engagement en faveur de la justice sociale au quotidien ».

Sir Keir a déclaré: « Fier fils de parents irlandais, Jack Dromey a consacré sa vie à défendre les travailleurs par le biais du mouvement travailliste, devenant secrétaire général adjoint du plus grand syndicat du Royaume-Uni, puis député travailliste.

« De son soutien à la grève au laboratoire de traitement de films de Grunwick, lorsqu’il a rencontré Harriet, jusqu’à son élection pour représenter Birmingham Erdington en 2010, Jack a vécu son engagement en faveur de la justice sociale au quotidien.

« Jack a été reconnu pour sa détermination à défendre ses électeurs et il était très respecté et chaleureusement considéré à travers le Parlement.

« Mes pensées et celles de tout le mouvement travailliste vont à Harriet, à leurs enfants et à tous ceux qui ont connu et aimé Jack. »

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, a déclaré: « Nous ne croyons tous pas que la force vitale qu’était Jack Dromey soit décédée, c’est un autre jour triste pour la Chambre et un mauvais début d’année.

« Je connais Jack depuis le milieu des années 80, lorsque nous nous sommes battus pour sauver la Royal Ordnance Factory à Chorley, il était responsable national du Transport and General Workers’ Union, et j’étais président du développement économique au Chorley Council.

« C’était un gars formidable, terre-à-terre, toujours positif et cherchant toujours à soutenir et à sauver des emplois.

« Dans son cœur, il était un mari, un père et un grand-père dévoué, alors toutes nos pensées vont à Harriet et au reste de la famille en cette période très triste. »

Joe, le fils de M. Dromey et Mme Harman, a tweeté : « Notre père – Jack – est décédé subitement aujourd’hui. Nous l’aimions tellement, tellement. Repose en paix mon grand x. »

Les hommages ont également afflué de députés de tous les horizons politiques sur les réseaux sociaux.

Le député travailliste de Birmingham Perry Barr, Khalid Mahmood, a déclaré sur Twitter : « C’est avec une grande tristesse que mon ami et collègue député Jack Dromey de Birmingham Erdington est malheureusement décédé.

« Mes pensées et mes prières vont à Harriet Harman et à leurs enfants. Jack va beaucoup nous manquer. »

Le député travailliste Luke Pollard a écrit : « Jack Dromey était une figure dominante du mouvement syndical, un bon député et un homme charmant et adorable. C’était un véritable ami des travailleurs du chantier naval et me parlait souvent des réunions de masse qu’il a parlé à Devonport Park en luttant pour protéger les emplois dans les années 1980. RIP Jack. »

Le secrétaire à l’Éducation, Nadhim Zahawi, a tweeté : « Choqué et navré par la nouvelle de la mort subite du député Jack Dromey. C’était un ami, des pensées et des prières avec @HarrietHarman et la famille. »

Le député conservateur Tom Tugendhat a ajouté : « Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès du député Jack Dromey. C’était un homme gentil qui a bien servi notre pays. Mes pensées et mes prières vont à @HarrietHarman et à toute la famille. »

Le père de trois enfants, qui était secrétaire général adjoint du syndicat Unite avant de devenir député, représentait Birmingham Erdington depuis 2010.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a déclaré : « Je suis très triste d’apprendre le décès de mon cher ami et collègue Jack Dromey. Sa passion pour la lutte contre la discrimination était sans égal. C’était un fonctionnaire gentil, énergique et profondément engagé et un adorable homme. J’envoie mon amour à Harriet et à toute la famille. »