Mort de Jean-Marc Vallée : le réalisateur de Big Little Lies décède subitement à 58 ans

Jean-Marc Vallée est décédé à l’âge de 58 ans (Photo : Gregg DeGuire/WireImage)

Le réalisateur Jean-Marc Vallée est décédé subitement à l’âge de 58 ans, a confirmé son partenaire de production Nathan Ross.

Le réalisateur canadien nominé aux Oscars était connu pour des projets tels que Dallas Buyers Club, Big Little Lies et Sharp Objects.

Ross a déclaré dans un communiqué via Deadline: » Jean-Marc était synonyme de créativité, d’authenticité et d’essayer les choses différemment.

«C’était un véritable artiste et un gars généreux et aimant. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ne pouvaient s’empêcher de voir le talent et la vision qu’il possédait. Il était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi.

« Le maestro nous manquera beaucoup, mais cela réconforte de savoir que son style magnifique et son travail percutant qu’il a partagé avec le monde continueront de vivre. »

Vallée serait décédé subitement dans sa cabane à l’extérieur de la ville de Québec et sa cause de décès est actuellement inconnue.

Le lauréat d’un Emmy Award est décédé subitement dans sa cabane au Canada (Photo : Frederick M. Brown/.)

Le cinéaste a fait son premier long métrage, Black List, en 1995, mais sa percée s’est produite avec CRAZY en 2005, qui a été un succès à la fois critique et financier.

Le long métrage de Vallée, The Young Victoria, avec Emily Blunt, a été nominé pour trois Oscars.

Il avait remporté une nomination aux Oscars en montage en 2014 pour Dallas Buyers Club, qui a remporté trois Oscars, dont ceux pour les stars Matthew McConaughey et Jared Leto.

Le réalisateur a également remporté deux Emmy Awards pour la réalisation et la production de Big Little Lies de HBO avec Reese Witherspoon, la série dans son ensemble remportant huit Emmys et quatre Golden Globes.

Vallée a également réalisé et produit Sharp Objects de HBO, qui a été nominé pour huit Emmy Awards.

Il laisse dans le deuil ses fils, Alex et Émile, ainsi que les frères et sœurs Marie-Josée Vallée, Stéphanie Tousignant et Gérald Vallée.

