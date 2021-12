Mort de Jimmy Rave : les stars de la WWE, AEW et IMPACT rendent hommage au catcheur

Jimmy Rave est décédé à l’âge de 39 ans alors que le monde de la lutte est en deuil (Photo : Twitter/@thejimmyrave / Instagram)

L’ancienne star de Ring of Honor et de la TNA Wrestling Jimmy Rave est décédée à l’âge de 39 ans alors que des stars de la WWE, AEW et IMPACT ont rendu hommage.

La star – qui a été forcée de prendre sa retraite en novembre 2020 après plus de deux décennies dans l’entreprise – est décédée des suites d’une bataille pour la santé déchirante qui l’a vu se faire amputer le bras avant de perdre les deux jambes en juin à cause du SARM.

L’agent de lutte Bill Behrens a confirmé la tragique nouvelle dans une déclaration co-écrite avec la fille de Jimmy, Kailah, et ils ont révélé: » Jimmy était aux prises avec la toxicomanie depuis de nombreuses années. Ses luttes ont entraîné l’amputation de son bras et, plus tard, de ses deux jambes.

‘James laisse dans le deuil son ex-femme Felicia, sa fille Kailah, son fils James II et les parents Jim et Toni Guffey.

« Au moment de sa mort, il vivait dans la région de Philadelphie, PA avec Gabby Gilbert ».

Des hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, avec l’officiel de la WWE Adam Pearce parmi ceux qui lui ont rendu hommage alors qu’il partageait une photo d’eux ensemble et écrivait simplement: « Godspeed, mon ami ».

Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de James Guffey, également connu sous le nom de Jimmy Rave. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. Rave a fait ses débuts à IMPACT en 2002 pendant The Asylum Years et est devenu un pilier de la X-Division. pic.twitter.com/43JId8rXuw – IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 13 décembre 2021

Des stars comme Matt Cardona et AEW Malakai Black, Lance Archer et John Silver ont tous rendu hommage, tandis que la société elle-même a partagé une déclaration.

Ils ont tweeté : » AEW se joint au monde de la lutte pour pleurer le décès de Jimmy Rave. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans.

Eddie Kingston d’AEW a ajouté: » J’espère que vous trouverez la paix Jimmy. Je sais que c’était dur mon homme, tu es toujours un bon gars pour moi et tu m’as serré si fort la dernière fois que je t’ai vu. Un mental pour ce sport que très peu avaient. RIP Jimmy Rave’.

IMPACT Wrestling – qui était connu sous le nom de TNA Wrestling à l’époque de Jimmy avec la promotion – a partagé une photo de lui pendant sa course et a salué son passage dans la X-Division.

Ils ont écrit: « Nous sommes profondément attristés d’apprendre le décès de James Guffey, également connu sous le nom de Jimmy Rave. Nous offrons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis pendant cette période difficile. Rave a fait ses débuts à IMPACT en 2002 pendant The Asylum Years et est devenu un pilier de la X-Division.’

La légende de la WWE Shane ‘The Hurricane’ Helms a déclaré: ‘Terrible nouvelle. Tous mes meilleurs vœux à ses amis et à sa famille.

Mustafa Ali a ajouté : ‘rassurez-vous, Jimmy. (sic)’

Alors que la star d’AEW, Cash Wheeler, a écrit: «Je continue de taper et de supprimer. Je ne trouve pas les mots justes. J’espère que tu trouveras la paix, Jimmy.

Et Sami Callihan d’IMPACT a tweeté : » Le cœur brisé et extrêmement attristé d’apprendre le décès de Jimmy Rave. Un interprète si incroyable, qui a eu une telle influence sur tant de lutteurs. Ce fut un vrai plaisir de partager la bague avec lui. Condoléances à tous ses amis et sa famille. RIP JIMMY RAVE’

