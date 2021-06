Mort de John McAfee : un magnat des logiciels antivirus retrouvé mort dans la prison de Barcelone | Monde | Nouvelles

Le ministère de la Justice catalan a déclaré dans un communiqué que tout indique qu’il pourrait s’agir d’un décès par suicide.

Le département a ajouté que des agents de surveillance de la prison et des services médicaux ont tenté de le réanimer, mais n’ont pas pu lui sauver la vie.

Cela survient après que la Haute Cour espagnole a autorisé l’extradition de McAfee vers les États-Unis où il fait face à des accusations d’évasion fiscale, selon un document judiciaire publié mercredi.

McAfee, 75 ans, qui a été arrêté à l’aéroport de Barcelone en octobre 2020, a déclaré lors d’une audience d’extradition ce mois-ci que les accusations portées contre lui étaient motivées par des considérations politiques.

Il a lié les accusations déposées par l’Internal Revenue Service à sa candidature ratée pour se présenter comme candidat du Parti libertaire à l’élection présidentielle américaine de 2020, une deuxième tentative de ce type.

Le procureur espagnol, Carlos Bautista, a déclaré que McAfee n’était qu’un fraudeur fiscal et a rejeté l’accusation de motivation politique, insistant sur le fait que le Parti libertaire remporte rarement plus de 1% des voix aux élections américaines.

Les procureurs fédéraux américains ont descellé un acte d’accusation en octobre contre McAfee pour des accusations selon lesquelles il aurait éludé les impôts et volontairement omis de produire des déclarations.

Cela s’est produit peu de temps après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré avoir porté plainte au civil contre McAfee, alléguant qu’il avait généré plus de 23,1 millions de dollars de revenus non divulgués grâce à des recommandations fausses et trompeuses en matière de crypto-monnaie.

Le tribunal espagnol a autorisé l’extradition, mais seulement pour faire face à des accusations liées à ses déclarations de revenus pour 2016, 2017 et 2018, comme l’avait demandé l’accusation.

