Mort de Johnny Ventura : dernière photo vivante

. Johnny Ventura est décédé à Santiago, en République dominicaine, le 28 juillet 2021

Le monde du spectacle a tremblé ce mercredi 28 juillet, après la mort subite du célèbre chanteur Johnny Ventura, qui à 81 ans, était en bonne forme physique et en bonne santé.

Après avoir révélé la triste nouvelle du décès du merenguero, décédé dans l’après-midi des suites d’une crise cardiaque à la Clínica Unión Médica de la ville de Santiago, comme l’a confirmé le fils du merenguero, Jandy Ventura à CNN en espagnol, le les réseaux sociaux étaient remplis de messages de tristesse et de regret, mais surtout de beaucoup de surprise et d’incrédulité.

Et c’est que le “Caballo Mayor”, comme était populairement connu le chanteur dominicain bien-aimé, a constamment partagé des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux, et quelques heures seulement avant de subir l’attaque qui a mis fin à ses jours, il a posté une vidéo sur son Instagram , qui serait la dernière image avec laquelle votre public se souviendra de vous.

Dans la vidéo, partagée par Ventura vers midi ce mercredi, le chanteur a été observé à l’époque d’avant la pandémie de COVID, au milieu d’une présentation dans laquelle il affichait son grand cachet de simplicité, en dansant avec une vieille dame et était assiégé par divers fans.

“La chaleur humaine de mon public me manque, nous allons nous protéger pour revenir à la normale bientôt”, était le message avec lequel le chanteur accompagnait le clip, faisant allusion à l’urgence de ne pas assouplir les normes de protection contre les coronavirus afin de gagner le guerre contre la pandémie.

Hier encore, le chanteur avait posté sur son Instagram une photographie de son aîné de sexe masculin, dans le cadre d’un message dans lequel il le félicitait pour son anniversaire.

« Un jour comme aujourd’hui, il y a 50 ans et par coïncidence, mardi aussi, mon premier garçon est né. J’avais 3 femelles et j’avais envie d’un mâle : Juan José est arrivé. Félicitations mon fils, que M. vous protège avec une bonne santé et des bénédictions! @juanjoventura », a déclaré le chanteur, dans lequel figurait le dernier message adressé à son fils.

Il y a cinq jours, Johnny Ventura avait également posté une photographie dans laquelle il était apprécié à l’intérieur d’un studio d’enregistrement, qu’il accompagnait de la phrase : “Nous sommes toujours actifs, toujours en train de créer 🎧🎤”.

Mais c’est le 13 juillet que le merenguero s’est vanté de son immense bonheur, après avoir rencontré son quatrième arrière-petit-fils, qu’ils appelaient Adrian Ventura, et qu’il a étreint et embrassé avec une grande affection, après s’être montré reconnaissant de la vie d’avoir eu l’occasion ayant atteint ses 81 ans et voyant sa famille grandir.

Johnny Ventura, dont le prénom était Juan de Dios Ventura Soriano, est devenu au fil des décennies le merenguero le plus connu de République dominicaine, avec des dizaines de chansons qui sont restées dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. .