Mort de la « reine de la dentelle » et pionnière des occasions spéciales Ursula Rickenbacher – WWD

Ursula Rickenbacher, qui a lancé la catégorie des occasions spéciales avec son label Ursula of Switzerland, est décédée mercredi à son domicile de Troy, NY

Rickenbacher, qui aurait 80 ans, est décédée de causes naturelles, selon son associée de longue date Beth Easly, qui a été vice-présidente du merchandising pour Ursula of Switzerland pendant de nombreuses années. Surnommée la «reine de la dentelle», la créatrice entreprenante était également connue pour ses robes de «mère de la mariée», un surnom qu’elle évitait et d’autres vêtements pour les occasions sociales.

En 1962, Rickenbacher, née en Suisse, a voyagé seule aux États-Unis alors qu’elle était adolescente, avec l’intention de créer sa propre entreprise. Elle s’est d’abord spécialisée dans les chapeaux au crochet, réalisant les échantillons et s’occupant de la finition à New York. Rickenbacher avait été formé en Europe comme modéliste et modiste. Les silhouettes variaient du casque à jugulaire au béret.

« Elle est née en Suisse et elle avait toujours entendu dire que les États-Unis étaient la terre des promesses et des opportunités. Étant une femme très forte, elle sentait qu’elle ne pourrait jamais faire ça en Suisse. C’est ce qui l’a conduite aux États-Unis », a déclaré Easly.

Elle a officiellement incorporé Ursula de Suisse en 1969.

Son opportunité d’évasion s’est produite après que Rickenbacher a montré ses bonnets tricotés à un acheteur Henri Bendel lors de l’un de ses appels hebdomadaires ouverts aux designers. Mais ses créations n’ont pas été immédiatement reprises par le détaillant. Ce n’est qu’après qu’Yves Saint Laurent a montré des bonnets similaires avec de petits pompons sur le dessus dans l’une de ses collections et que l’acheteur s’est souvenu de «la petite fille suisse, qui les fabriquait à New York» et a ainsi passé la première commande de tricots. chapeaux de crâne. « L’un des plus grands atouts d’Ursula était qu’elle était toujours en avance sur son temps et toujours visionnaire. Elle fabriquait toujours des chapeaux et des vêtements et les vendait sur son dos pour gagner de l’argent et passer à l’étape suivante », a déclaré Easly.

La créatrice a utilisé son nom d’épouse de Garreau – elle a épousé le comédien en difficulté Richard Garreau, qu’elle avait rencontré à New York – jusqu’à ce qu’elle et son mari divorcent en 1989. Elle est ensuite revenue à son nom de jeune fille de Rickenbacher. Dans une interview de 1966 avec WWD, elle a expliqué ce qui a motivé son entreprise de chapellerie. « J’étais consternée par ce que les femmes américaines se mettaient sur la tête. J’avais besoin d’un chapeau pour l’hiver et je n’en ai pas trouvé, alors j’en ai fait un.

Après avoir débuté comme modiste, Rickenbacher s’est lancée dans l’habillement, fabriquant des combinaisons, des pantalons, des licols, des tricots et d’autres modèles avec une fusée sexy sous le label Garreau à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Une fois que l’ère du disco s’est installée au milieu des années 70, le créateur a ajouté des robes de jour, en particulier des styles doux adaptés à la danse. « À la fin des années 70, étant originaire de Suisse, elle a dit : « Mettons de la dentelle suisse sur nos robes de danse. Et une occasion spéciale est née. Cela n’existait pas vraiment en tant que catégorie. Personne ne faisait vraiment ça », a soutenu Easly.

Les robes douces et romantiques d’Ursula of Switzerland ont évolué vers des styles et des robes encore plus laciers. Cela a incité Rickenbacher à surnommer la «reine de la dentelle» et à sa réputation de fondatrice de la catégorie des occasions spéciales. Cet élément de l’entreprise n’existait pas dans les années 70 – et les robes romantiques douces étaient rares dans le grand public américain, a déclaré Easly. Dans les années 1970, lorsque les dirigeants de l’industrie ont commencé à qualifier ses créations de « mère de la mariée », un nouveau terme à l’époque, Rickenbacher n’était pas ravie. “Pour une jeune femme, c’était quelque chose qui la faisait paraître vieille”, a expliqué Easly. “Elle disait toujours : ‘Ne peuvent-ils pas l’appeler autrement ?'”

Tout au long de sa carrière, Rickenbacher a été motivée par « sa passion et son amour des États-Unis, de la mode et du design », a déclaré Easly. «Elle en était toute consumée, toujours. C’était son bébé. Nous avons parlé de ne pas avoir d’enfants parce qu’Ursula de Suisse était son bébé.

Après être devenue citoyenne américaine en 1984, Rickenbacher s’est engagée à fabriquer tous ses produits aux États-Unis, dans l’État de New York. Elle a tenu cet engagement jusqu’à la fermeture de l’entreprise.

À la voix douce, organisée, jamais voyante et toujours élégante, Rickenbacher s’est distinguée en faisant passer son message d’une manière plus discrète que la plupart des dirigeants impétueux du Garment District à cette époque. “Mais ne laissez pas ce calme vous faire penser qu’elle ne pensait pas ou ne faisait pas [things], ou n’allait pas faire avancer les choses. Les gens ont été surpris qu’elle s’y enfonce et qu’elle le fasse », a déclaré Easly, ajoutant que l’activité d’Ursula of Switzerland était « de plusieurs millions », refusant d’être plus précis.

Partiellement assiégée par le bilan de la fermeture pandémique, la créatrice a révélé en août 2020 qu’elle prévoyait de fermer son entreprise et l’entreprise a fermé définitivement ses portes deux mois plus tard. À ce stade, la base d’employés était d’environ 20 personnes.

Cependant, dans les années 80 et au début des années 90, Ursula of Switzerland était une marque phare dans le domaine des occasions spéciales. Bien que la fondatrice ait toujours maintenu la production à New York et une salle d’exposition dans le Garment District – d’abord au 1400 Broadway et plus tard au 530 Seventh Avenue – Rickenbacher a déménagé le siège social de son entreprise à la fin des années 70 à Waterford, NY Là, l’entreprise occupait cinq étages d’un immeuble d’environ 20 000 pieds carrés à chaque étage.

en 1993, Ursula de Suisse a ajouté des vêtements de soirée et a employé environ 100 personnes dans l’usine de Waterford où la production d’échantillons, le modélisme et les fonctions administratives étaient gérées. L’entreprise s’est également appuyée sur des sous-traitants externes dans les villes de moulins. Répondant au besoin générationnel du lancement de vêtements de soirée, Rickenbacher a déclaré : « De la mère de la mariée, je n’ai eu qu’à chercher un peu plus de design.

Peu de temps avant les attentats terroristes du 11 septembre, Ursula of Switzerland avait décidé de passer de la distribution des grands magasins à celle des grands magasins. L’entreprise a donc fermé son showroom de la Septième Avenue et géré toutes les opérations depuis son siège social dans le nord de l’État. Reconnaissant la domination croissante d’acteurs majeurs comme Federated, Rickenbacher a estimé que des centaines de magasins indépendants seraient plus fidèles à la marque et paieraient leurs factures à temps. « Le volume a énormément baissé. Mais elle est devenue plus rentable parce qu’elle n’a pas eu à donner d’argent de démarque aux grands magasins à la fin de l’année », a déclaré Easly.

Un hommage pourrait avoir lieu à une date ultérieure, lorsque les restrictions de voyage liées à la pandémie s’assoupliront et que les proches de Rickenbacher en Europe pourront y assister.

Il n’y a pas de survivants immédiats.