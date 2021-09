Mort de Michael K. Williams, acteur de ‘The Wire’ – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

L’acteur Michael K. Williams a été retrouvé mort ce lundi à son domicile de New York, il avait 54 ans ; Il est devenu célèbre en 2002 grâce à son rôle acclamé d’Omar Little dans la série HBO The Wire.

Bien que la cause exacte de sa mort soit inconnue pour le moment, différents médias ont rapporté que la police de New York a trouvé des instruments de drogue près de son corps.

La société HBO a présenté ses condoléances sur les réseaux sociaux à l’acteur qui a participé à différentes productions de la chaîne tout au long de sa carrière. The Wire (2002-2008), Boardwalk Empire (2010-2014), The night of (2016) et Lovecraft Country (2016-2020) ont été ses principales contributions sur le petit écran.

“Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Michael Kenneth Williams, membre de la famille HBO depuis plus de 20 ans. Alors que le monde est conscient de son immense talent d’artiste, nous avons rencontré Michael comme un ami cher aimé de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui. Nous adressons nos condoléances à sa famille pour cette perte incommensurable », a écrit HBO.

Né à New York en 1966, Williams s’est fait un nom sur le célèbre The Wire. Cette série est considérée comme l’une des meilleures émissions policières de l’histoire de la télévision. Son personnage de voleur de Baltimore lui a ouvert la porte au show business.

Son talent lui a valu des éloges de la critique, il a été nominé dans trois éditions des Emmy Awards du meilleur acteur de soutien dans une série limitée ou un film pour son travail dans Quand ils nous voient, La nuit de et Bessie.

D’autres titres importants étaient : Hap and Leonard, 12 Hours to Survive, Thirst for Vengeance, The Infiltrator, 12 Years a Slave et le plus récent The Trafficker, de 2021. Il est actuellement répertorié pour le Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle. une série dramatique pour son rôle dans Lovecraft.