Mort de Miguel Ángel, le garçon de Malaga qui a guidé Morata à la Coupe du monde

01/09/2022

Mar Bianchi

C’est l’une de ces nouvelles que personne ne veut jamais lire ou écrire. Michel Ange, le garçon de 10 ans d’Alhaur qui souffrait d’une tumeur au cerveau, est décédé aujourd’hui. Comme le CD Alhaurino l’a exprimé sur son compte Twitter, « bien que votre étoile soit sortie sur Terre, continuera à briller du ciel« .

Fidèle supporter de football, Miguel Ángel a joué dans les catégories inférieures du CD Alhaurino et c’est devenu le charme de la sélection de Luis Enrique au moment même où se jouaient les qualifications pour la Coupe du monde au Qatar. Il s’est particulièrement lié à Morata et a fait promettre à l’attaquant de la Juventus qu’il marquerait, puis le lui dédierait. Dit et fait. A l’issue de la rencontre, Morata a écrit sur son compte Instagram : « Les choses vraiment importantes. L’un des plus beaux buts que je marquerai dans ma vie. C’est pour toi, Miguel Ángel. » Grâce à la Fondation Little Wish, le Malagasy a passé quelques heures avec plusieurs membres de La Roja dans la dernière chance de se qualifier à La Cartuja.

𝗲𝗻 𝗽𝗮𝘇, 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹 𝗔́𝗻𝗴𝗲𝗹 Du Club Deportivo Alhaurino, nous voulons faire un gros câlin à la famille dans ces moments dévastateurs. Repose-toi, petit. Bien que votre étoile se soit éteinte sur Terre, elle continuera à briller du ciel. pic.twitter.com/KwQdzlfnbU – Club Deportivo Alhaurino 🇪🇸 (@CD_Alhaurino) 8 janvier 2022

De plus, Miguel Ángel a également reçu un message émouvant de Luis Enrique, dans lequel il l’encourageait à aller de l’avant. « Ils m’ont dit que vous étiez à l’hôpital un peu pachucho. Comme maintenant je n’ai pas de football, je me consacre à appeler ceux qui sont les meilleurs fans et ils m’ont dit que vous, Miguel Ángel, avec seulement huit ans, êtes l’un des meilleurs que nous ayons. Maintenant c’est mon tour, en tant qu’entraîneur, comme quand tu avais l’habitude de t’encourager, de t’encourager. Dès votre sortie de l’hôpital vous êtes invité à venir nous voir à l’équipe nationale et nous vous remettrons un maillot Aussi cool que celui-ci que j’ai, un ballon signé par tous les joueurs. Je veux vraiment te rencontrer, te voir et t’embrasser. Embrasse tes parents. Beaucoup de courage et beaucoup de force et au sommet, nous sommes les meilleurs. »

💪 Visite très spéciale de Miguel Ángel, un vrai SUPER-HÉROS Malaguista 💙🤍 # FundaciónMCF #SiempreFuerte #MCFCompromiso pic.twitter.com/iiAt4loGaQ – Malaga CF (@MalagaCF) 15 juillet 2020

En tant que Malaguista de Malaga, en 2020, le Málaga CF voulait aussi avoir un détail avec le petit. Il a été invité à La Rosaleda et là, il a reçu tout l’amour et le soutien des membres du personnel et du personnel d’entraîneurs.. Le capitaine de l’époque, Adrián González, lui a remis un ballon signé par tous les joueurs et un maillot bleu et blanc.

Aujourd’hui est une journée très dure. Notre cher Michel-Ange est parti. A partir de ce soir, l’étoile qui brille le plus nous anime depuis le ciel. Chaque fois que nous lèverons les yeux, nous nous souviendrons de vous. D.E.P – Malaga CF (@MalagaCF) 8 janvier 2022