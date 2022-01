Mort de Miranda Fryer : la star de Neighbours décède dans son sommeil à l’âge de 34 ans

Légende : La star de Neighbours, Miranda Fryer, décède subitement à l’âge de 34 ans

L’ancienne actrice de Neighbours, Miranda Fryer, est décédée à l’âge de 34 ans.

La star, qui incarnait Sky Mangel lorsqu’elle était enfant dans le feuilleton australien, est décédée dans son sommeil, a confirmé sa famille.

Elle avait épousé son fiancé Arthur Pothitis en 2020 et avait hâte de fonder une famille.

« Vraies âmes sœurs, Miranda et Arthur prévoyaient de fonder leur famille, quand un jour de la semaine dernière, elle s’est endormie et ne s’est jamais réveillée », a déclaré sa famille à TV Tonight.

‘Nous ne savons pas pourquoi.’

«Elle avait eu des problèmes de santé avec son cœur. Peut-être que sa belle personnalité était tout simplement trop belle pour notre monde.

«Nous, qui l’aimions tous tant, chérirons les souvenirs qu’elle nous a laissés et pleurerons notre perte pour toujours.

«Un bel enfant, une adolescente époustouflante, belle à l’intérieur comme à l’extérieur… une femme, avec tant d’amour et de bonheur donnés et reçus. Tant d’amis, tant de choses encore à offrir à ce monde, disparus.

Miranda a joué à Sky entre 1989 et 1992 et a été la première enfant star à être engagée dans le feuilleton.

