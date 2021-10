Mort de Mort Sahl : le comédien légendaire Mort Sahl est décédé à l’âge de 94 ans

Mort Sahl est décédé de vieillesse à l’âge de 94 ans (Photo: .)

Le comédien pionnier Mort Sahl est décédé à l’âge de 94 ans.

La star, qui était surtout connue pour sa comédie politique et est considérée par beaucoup comme l’inspiration de la comédie stand-up moderne, est décédée de vieillesse, a déclaré un ami à AP.

Sahl était connu pour avoir réinventé la comédie moderne dans les années 1950, livrant des commentaires sociaux et visant les politiciens.

Il a commencé sa carrière de comédien au milieu des années 50 et a enregistré sa performance de 1955 Mort Sahl At Sunset, qui est sortie quelques années plus tard.

Il a ensuite été cité comme le premier album de stand-up.

La renommée de Sahl a commencé à monter en flèche lorsqu’il a accueilli les premiers Grammy Awards en 1959, puis les Oscars la même année.

Un an plus tard, il était le premier comédien à figurer sur Time Magazine.

Le comédien était également un incontournable des talk-shows et s’est également tourné vers la comédie, dans des films comme All the Young Men, Johnny Cool et Don’t Make Waves.

Le dernier crédit d’écran de Sahl était en 2013, avec son ami Jerry Lewis dans Max Rose en 2013.

Les hommages ont afflué pour la défunte star, beaucoup reconnaissant son énorme influence sur la comédie.

Sahl a commencé sa carrière de stand-up dans les années 1950a (Photo: .)

L’acteur Albert Brooks a écrit : » RIP Mort Sahl. La plupart des jeunes n’ont aucune idée de qui il était, mais il était l’un des rares comédiens à avoir tiré la comédie de l’humour de type vaudeville dans l’ère moderne. L’un des tout premiers à simplement parler au public. Tu vas nous manquer Mort.

L’acteur Harry Shearer a ajouté : » RIP Mort Sahl. Il vient d’inventer la satire politique américaine moderne, c’est tout. Je faisais encore d’excellents stand-ups sur Periscope jusqu’à tout récemment. Et bien qu’il soit surtout connu pour son esprit cinglant, il a toujours été un expert en blagues.

Le réalisateur de Curb Your Enthusiasm, Robert B Weide, a déclaré: » #MortSahl n’était pas seulement le comique de stand-up le plus influent de l’histoire du média, il est resté, livre pour livre, le comédien le plus drôle et le plus innovant de tous, tout au long de sa carrière . C’était aussi un bon ami. RIP, mon pote.’

Pendant ce temps, Laraine Newman, membre de la distribution originale de Saturday Night Live, a déclaré: “ L’une des nombreuses fois où j’ai bombardé sur scène était quand Mort Sahl était là. Ensuite, il m’a dit « ils (le public) ne voulaient tout simplement pas écouter ». Qu’il le pensât ou qu’il essayait simplement d’atténuer le coup, je ne l’ai jamais oublié et j’ai toujours été très reconnaissant. RIP M. Sahl.’



