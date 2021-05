Mort de Ray Reyes de Menudo: Vidéos avant et après

. Ancien Menudo Ray Reyes, avec des lunettes, décédé à l’âge de 51 ans, avec Ricky Meléndez, Charlie Massó et René Farrait

Ray Reyes, le “garçon au joli visage” du groupe Menudo, qui a conquis des millions de followers à travers le monde avec sa grâce, son charisme et sa sympathie dans les années 80, est décédé ce vendredi 30 avril, laissant beaucoup de tristesse parmi les fans de le groupe populeux.

Infobae a révélé que la nouvelle de la mort du chanteur de 51 ans, qui était en tournée de la réunion de Súbete a Mi Moto avec plusieurs des anciens Menudo les plus aimés, qui a été suspendue en 2020 en raison de la pandémie de COVID, était donnée par Lidda García Acosta, responsable de l’agence de relations publiques “Grandes Eventos”.

«Notre Ray Reyes a quitté notre plan terrestre. Avec beaucoup de regret, nous notifions la mort de notre grand Ray Reyes, ancien Menudo et membre du projet Súbete a Mi Moto Tour. Dans ce moment de douleur, la famille demande de l’espace. Nous demandons la prière pour sa famille, ses amis et ses fans du monde entier », a déclaré la lettre de Garcia.

Ray, nacido el 13 de marzo de 1970, se convirtió en uno de los Menudo más famosos de todos los tiempos, desde que ingresó a la agrupación a principios de 1983, en reemplazo de Xavier Serbia, en la época en que la banda juvenil estuvo au sommet.

Parmi les grandes chansons que Ray a popularisées, il y a des titres tels que «Si Tu No Esta», «Yo No Fui», «Chicle De Amor» et «Zumbador», entre autres. Et il a même fait plaisir à ses fans brésiliens en chantant en portugais .

Après son départ du groupe en 1985, Ray Reyes se lance comme soliste et en 1988 avec Rene Farrait et Johnny Lozada ils brillent avec Proyecto M.

Puis au fil des ans, Ray a continué à se consacrer à la musique et à la production, ainsi qu’au monde de la voix off, à Porto Rico. Elle a également joué dans le film “My Lucky Day”, et a lutté avec un problème de surpoids, avec lequel elle a même été victime d’intimidation.

Ray Reyes, ancien petit, et son combat contre le "body shaming"

Jusqu’à présent, aucun détail n’a été révélé sur la mort de Ray, père de deux enfants, mais en attendant, nous voulons lui rendre hommage, en montrant l’avant et l’après du grand artiste dans des vidéos, depuis ce baptême qu’il est le sien. Les compagnons de Menudo en 1983, alors qu’il n’avait que 13 ans, jusqu’à l’une de ses dernières interviews, où il montra tout son charme.

Laissez tomber la soupe | Ray Reyes et René Farrait, clarifie le conflit avec "El Reencuentro"

Les enfants de Ray et Johnny ont visité Despierta América

DIRECT SUEIRO: Entretien avec l'ex-Menudo Ray Reyes.

