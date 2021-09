Mort de Sabina Nessa : à la recherche d’un tueur alors que le corps d’un enseignant d’école primaire a été retrouvé dans un parc de Londres | Royaume-Uni | Nouvelles

Le corps de Sabina Nessa a été retrouvé à Cator Park, Greenwich. Ce n’était qu’à quelques kilomètres de l’endroit où travaillait le jeune homme de 28 ans à Catford. Les agents ont été appelés à 17h32 samedi après qu’elle ait disparu pendant près de 24 heures.

Maintenant, la police lance un appel à l’aide du public.

Mme Nessa avait été enseignante à l’école primaire Rushey Green située à proximité après avoir étudié à l’Université du Bedfordshire.

Elle a commencé à travailler à l’école en juillet 2020.

Un homme, âgé d’une quarantaine d’années, a été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre, mais il a été libéré sous enquête dans l’attente d’enquêtes complémentaires.

L’inspecteur-détective en chef Joe Garrity a déclaré: “Nos premières enquêtes suggèrent que cette attaque s’est produite vers 20h30 le vendredi 17 septembre.

“C’était une époque où le parc était probablement utilisé par de nombreuses personnes, des promeneurs de chiens aux joggeurs.

« Sabina a été retrouvée près du centre communautaire OneSpace.

“Nous savons que c’est une installation utilisée par beaucoup de gens et nous demanderions à toute personne qui se trouvait dans ou autour de la région et qui pourrait avoir des informations de se manifester.

« Nous avons besoin de votre aide pour le faire.

“Veuillez contacter le 0208 721 4266 ou le 101.

« Alternativement, contactez Échec au crime. »

Le surintendant principal Trevor Lawry, responsable de la police locale à Greenwich, a déclaré: “Nos pensées vont d’abord et avant tout à la famille et aux amis de Sabina à la suite de cet incident choquant et nous continuerons de leur apporter notre soutien au fur et à mesure que l’enquête progresse.

« Nous savons que cet incident sera inquiétant pour ceux qui vivent et travaillent dans la communauté.

“Au cours des prochains jours, ils peuvent s’attendre à voir des patrouilles à haute visibilité supplémentaires à la fois sur et autour de la scène du crime ainsi que d’autres espaces ouverts dans les arrondissements de Lewisham et Greenwich.

“Comme toujours, nous travaillons également en étroite collaboration avec les deux autorités locales pour parler à nos communautés afin de nous assurer que nous faisons tout notre possible pour assurer la sécurité des personnes.”