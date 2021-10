Mort de Sean Wainui : une star du rugby néo-zélandais tuée dans un accident de voiture à seulement 25 ans

La mort de Sean Wainui a été confirmée lundi (Photo: .)

Sean Wainui, star du rugby à XV qui a joué pour les Maori All Blacks and Chiefs, a été tué dans un accident de voiture en Nouvelle-Zélande à seulement 25 ans.

L’accident de voiture unique, dans lequel Wainui était le seul occupant, a été confirmé lundi matin à McLaren Falls Park près de Tauranga, la voiture heurtant un arbre.

Wainui avait représenté Taranaki, Crusaders, Chiefs et Bay of Plenty, tout en représentant 10 fois les Maori All Blacks.

Wainui a établi un record plus tôt cette année lorsqu’il a marqué cinq essais pour les Chiefs contre Waratahs, le plus dans un match de Super Rugby.

Wainui laisse dans le deuil sa femme Paige et ses deux jeunes enfants.

« Il était un membre influent des équipes dont il a fait partie et sa présence nous manquera », a déclaré Clayton McMillan, Maori All Blacks, Chiefs et ancien entraîneur-chef de la Bay of Plenty à propos de Wainui.

Wainui a joué pour les Maori All Blacks (Photo: .)

«Il incarnait tout ce que vous pouviez demander à un joueur. On se souviendra de lui pour être un Maori passionné, travailleur et fier qui était un joueur exceptionnel mais surtout un père et un mari.

Le directeur général de New Zealand Rugby, Mark Robinson, a ajouté: « Nous savons que le décès de Sean sera profondément ressenti par toutes les personnes impliquées dans le rugby, en particulier ses coéquipiers de Bay of Plenty et des Chiefs et nous partageons leur peine et leur choc. »

Wainui laisse derrière lui une femme et deux enfants (Photo: .)

Les All Blacks ont posté sur Twitter : « Nous avons le cœur brisé en ce moment. Sean, tu étais une inspiration et tu ne seras jamais oublié. Nous étendons toute notre force et notre aroha à vos amis et à whānau.’

Sonny Bill WIlliams a ajouté: » Mes pensées vont à la famille de Sean Wainuis. Surtout sa femme et son jeune enfant. Bien que je n’aie pas joué à ses côtés, je pouvais toujours sentir son mana se dresser contre lui comme son adversaire.

Le président du New Zealand Māori Rugby Board, Farah Palmer, a déclaré: « En tant que joueur, nous avons tous vu de quoi ce jeune tāne était capable, ainsi que la passion et le talent qu’il a apportés aux équipes qu’il représentait, mais nous avons également vu un modèle pour le jeune Māori, un père attentionné et passionné par sa culture, sa langue et son identité. Il va beaucoup nous manquer.’

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();