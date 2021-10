Mort de Sir David Amess: Dominic Raab révèle sa propre menace d’attaque à l’acide

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Avec la sécurité des députés sous les projecteurs après le meurtre de Sir David Amess, Dominic Raab a révélé qu’il avait récemment été menacé d’une attaque à l’acide.

Le secrétaire à la justice a déclaré qu’il avait reçu trois menaces de mort crédibles en seulement deux ans, rejoignant ainsi des dizaines de politiciens aux histoires similaires.

Les ministres et les dirigeants de la Chambre des communes devraient tous envisager de nouvelles mesures pour améliorer la protection des députés lorsqu’ils travaillent en public.

Sir David est devenu le troisième député en seulement 11 ans à être attaqué au couteau dans sa circonscription et le deuxième à être tué en conséquence.

Alors que la sécurité est stricte sur le domaine parlementaire, les députés ont peu de protection lorsqu’ils se trouvent ailleurs dans le pays, les membres du public étant généralement libres de se rendre dans les chirurgies sans aucune sorte de contrôle.

M. Raab a révélé la menace d’attaque à l’acide lorsqu’il a été interrogé sur Good Morning Britain d’ITV sur la possibilité que des députés portent des gilets pare-balles: » Je suis heureux d’examiner toutes les mesures pratiques, mais la réalité est que les gens vous menaceront avec autre chose.

« La menace la plus récente que j’ai eue était quelqu’un qui menaçait de me jeter de l’acide sur moi. »

M. Raab a déclaré qu’il y avait eu une « intervention » dans cette affaire, mais a refusé de donner plus de détails.

Une poignée de hauts ministres bénéficient d’une protection rapprochée, mais la grande majorité des députés opèrent pratiquement sans aucune mesure de sécurité (Photo : PA)

Il a déclaré qu’il craignait que des policiers en civil présents lors des opérations chirurgicales ne créent un «effet paralysant» sur le principe démocratique selon lequel les électeurs devraient être libres de rencontrer leur représentant élu.

L’ancien ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’il « n’aurait probablement pas » de policiers présents, mais a déclaré qu’il n’empêcherait pas les autres députés de prendre cette mesure.

M. Raab a ajouté: « Nous ne laissons pas les terroristes gagner en créant des coins ou des murs entre nous et ceux qui nous votent. »

L’attention s’est également tournée vers la teneur du débat politique, y compris la façon dont les députés sont dépeints dans les médias et à quel point les abus en ligne sont devenus endémiques.

M. Raab a signalé qu’il pourrait soutenir la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, si elle faisait avancer la législation visant à supprimer l’anonymat en ligne.

Il a qualifié son soutien à la décision en disant qu’il ne voulait pas « envoyer un message aux tyrans du monde entier qu’ils peuvent exposer » les militants qui ont besoin de l’anonymat, mais a ajouté: « Dans l’ensemble, je pense qu’il y a lieu de vraiment avoir l’air très attentivement à cela.

Le secrétaire à la justice a révélé qu’il avait reçu trois menaces de mort nécessitant une « intervention » en seulement deux ans (Photo : ZUMA Press Wire/REX/Shutterstock)

« Je ne vois pas pourquoi les gens devraient pouvoir abuser de la position sur les réseaux sociaux à partir d’un voile d’anonymat. »

Il a également appelé à une couverture médiatique moins au vitriol de la politique, déclarant: « La diffamation constante – parfois subreptice, parfois ostentatoire – des politiciens crée le type de climat dans lequel ces épisodes se déroulent ».

Alors que les détectives continuent d’interroger le suspect de meurtre Ali Harbi Ali, le député travailliste Chris Bryant a également révélé qu’il avait récemment reçu une menace de mort.

Le député de Rhondda a déclaré: « Je suis descendu d’un vol en provenance du Qatar, où se trouvait aussi curieusement David Amess – nous avons examiné ce qui arrive aux réfugiés d’Afghanistan qui transitent tous par Doha.

« Je suis rentré samedi et le premier message dans ma boîte de réception était cette menace de mort, assez claire, alors j’ai averti la police et ils ont pris des mesures. »

La violence contre un député n’est pas nouvelle. Jo Cox a été assassinée devant son bureau de circonscription par un extrémiste d’extrême droite en 2016.

Un autre député travailliste, Stephen Timms, a survécu à deux coups de couteau infligés par un fondamentaliste islamique lors d’une réunion ouverte avec des électeurs en 2010.

Une propriété à Kentish Town, au nord de Londres, a été perquisitionnée alors que l’enquête sur le suspect Ali Harbi Ali se poursuit (Photo: LNP)

Le radiodiffuseur Gyles Brandreth, qui a été député entre 1992 et 1997, a révélé ses propres expériences de menaces violentes alors qu’il était au parlement.

Il a déclaré à ITV: « Je me suis senti plusieurs fois menacé. J’ai eu la chance que ma circonscription se trouve juste à côté du siège de la police et je suis entré pour obtenir des conseils de leur part.

«Chaque député a eu cette expérience. « C’est ce qui rend notre système unique. Je ne pense pas qu’il y ait un seul député qui voudrait rencontrer des gens sur Zoom ou ne pas les rencontrer.

Il a également rendu hommage à son ami Sir David en déclarant: « C’était un être humain adorable. Il avait une bonne âme.

« Vous ne pouviez pas toujours être d’accord avec lui – je ne l’étais certainement pas. Mais il avait toujours le sourire aux lèvres et il rappelait ce que les députés d’arrière-ban peuvent accomplir.

«Toute la couverture que nous obtenons sur la politique maintenant concerne ce que fait le gouvernement, mais il y a beaucoup de députés d’arrière-ban qui font beaucoup, et David en était un merveilleux exemple.

« La force était que les gens le connaissaient, et il connaissait les gens. »

