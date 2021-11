Mort de Stephen Sondheim : Hugh Jackman et Barbra Streisand rendent hommage

Sondheim a travaillé sur des comédies musicales dont West Side Story, Follies et Sweeney Todd (Photo : ./Fred Prouser/File Photo)

Les hommages ont afflué pour le compositeur et parolier acclamé Stephen Sondheim après l’annonce de sa mort à l’âge de 91 ans.

Vendredi, il a été annoncé que Sondheim, qui avait été félicité pour avoir « réinventé la comédie musicale américaine » avec son travail sur des productions telles que West Side Story, Sweeney Todd et Into The Woods, était décédé à son domicile de Roxbury, Connecticut.

Son avocat et ami F Richard Pappas a déclaré au New York Times que sa mort avait été « soudaine », après avoir partagé un dîner de Thanksgiving avec des amis la veille.

Des stars comme Hugh Jackman, Barbra Streisand, Idina Menzel, Lin-Manuel Miranda, Andrew Lloyd Webber et Stephen Spielberg ont honoré la mémoire de Sondheim, Jackman exprimant comment l’icône « a changé toute une forme d’art ».

« De temps en temps, quelqu’un vient changer fondamentalement toute une forme d’art. Stephen Sondheim était l’un de ceux-là », a déclaré la star de Greatest Showman.

«Alors que des millions de personnes pleurent son décès, je tiens également à exprimer ma gratitude pour tout ce qu’il m’a donné et bien d’autres. J’envoie mon amour à ses proches.

De temps en temps, quelqu’un vient changer fondamentalement toute une forme d’art. Stephen Sondheim était de ceux-là. Alors que des millions de personnes pleurent son décès, je tiens également à exprimer ma gratitude pour tout ce qu’il m’a donné et bien d’autres. J’envoie mon amour à ses proches. pic.twitter.com/4KlnJJJipq – Hugh Jackman (@RealHughJackman) 26 novembre 2021

Futurs historiens : Stephen Sondheim était réel. Oui, il a écrit Tony & Maria ET Sweeney Todd ET Bobby ET George & Dot ET Fosca ET d’innombrables autres. Certains peuvent théoriser que les œuvres de Shakespeare étaient par comité mais Steve était réel et il était ici et il riait SI fort aux spectacles et nous l’aimions – Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) 27 novembre 2021

Remerciez le Seigneur que Sondheim ait vécu jusqu’à l’âge de 91 ans, il a donc eu le temps d’écrire une musique si merveilleuse et des paroles FORMIDABLES ! Qu’il repose en paixð??¥²ð????µ ð????¶ð????µ pic.twitter.com/vshNSdkvpQ – Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 26 novembre 2021

La créatrice de Hamilton, Miranda, a écrit : » Stephen Sondheim était réel. Oui, il a écrit Tony & Maria ET Sweeney Todd ET Bobby ET George & Dot ET Fosca ET d’innombrables autres.

« Certains peuvent théoriser que les œuvres de Shakespeare étaient par comité, mais Steve était réel et il était ici et il riait SI fort lors des spectacles et nous l’aimions. »

Spielberg, qui a réalisé la nouvelle adaptation cinématographique de West Side Story, a décrit Sondheim comme « l’un des plus grands auteurs-compositeurs de notre pays, un parolier et un compositeur de vrai génie, et un créateur de certains des drames musicaux les plus glorieux jamais écrits » dans une déclaration envoyée à ABC Nouvelles.

Déclarant que lui et Sondheim sont devenus amis récemment, il a ajouté: “ Quand nous avons parlé, j’étais impatient d’écouter, émerveillé par l’originalité de ses perceptions de l’art, de la politique et des gens – le tout livré avec brio par son esprit malicieux et ses mots éblouissants.

« Il va beaucoup me manquer, mais il a laissé une œuvre qui nous a appris, et continuera de nous apprendre, à quel point il est difficile et absolument nécessaire d’aimer. »

Adieu Steve, le géant du théâtre musical de notre époque, une inspiration non seulement pour deux mais pour trois générations. Votre contribution au théâtre ne sera jamais égalée. – ALW – Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) 26 novembre 2021

RIP Stephen Sondheim, maître musicien. Ses mots pour West Side Story lui auraient garanti l’immortalité théâtrale, mais il y avait tellement plus. Il a dominé l’écriture de chansons comme un colosse. – Tim Rice (@SirTimRice) 26 novembre 2021

Streisand a tweeté: « Merci le Seigneur, Sondheim a vécu jusqu’à 91 ans, il a donc eu le temps d’écrire une musique si merveilleuse et de BONNES paroles! Qu’il repose en paix », tandis que Lloyd Webber a écrit : « Adieu Steve, le géant du théâtre musical de notre époque, une inspiration non seulement pour deux mais pour trois générations. Votre contribution au théâtre ne sera jamais égalée.

Menzel a dit : « Au revoir cher monsieur. Nous passerons notre vie à essayer de vous rendre fier », tandis que Lea Salonga, qui a chanté les voix des princesses Disney Jasmine et Mulan, a tweeté : « Repose en paix, Stephen Sondheim, et merci pour ta vaste contribution au théâtre musical.

Rest In Peace, Stephen Sondheim, et merci pour vos vastes contributions au théâtre musical. Nous chanterons vos chansons pour toujours. Oh, j’ai mal au coeurâ??¦ – Lea Salonga (@MsLeaSalonga) 26 novembre 2021

La chanteuse Elaine Paige, qui a joué dans l’édition 2011 de Sondheim’s Follies à Broadway, a déclaré qu’elle était « dévastée d’entendre le décès de l’un des géants du théâtre musical les plus importants de notre génération, #StephenSondheim ».

» J’ai eu la chance d’avoir joué dans deux de ses spectacles @FolliesBroadway & Sweeney Todd, et j’ai également co-écrit une chanson pour mon 50e anniversaire. RIP cher homme, dit-elle.

Le parolier Sir Tim Rice a souligné l’héritage laissé par Sondheim, le décrivant comme un « maître musical ».

‘Ses mots pour West Side Story lui auraient garanti l’immortalité théâtrale, mais il y avait tellement plus. Il a dominé l’écriture de chansons comme un colosse », a-t-il ajouté.

