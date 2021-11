Mort de Virgil Abloh : la dernière collection Louis Vuitton du créateur sera présentée

La dernière collection Louis Vuitton de Virgil Abloh sera présentée cette semaine (Photo: .)

La dernière collection Louis Vuitton de Virgil Abloh sera présentée mardi, après son décès.

Il a été confirmé que le directeur créatif de LV et fondateur d’Off-White est décédé le 28 novembre, à l’âge de 41 ans, après une bataille de deux ans contre le cancer.

Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, avec un ami proche et collaborateur Kanye West consacrant son service du dimanche à l’icône de la mode.

Les patrons de Louis Vuitton ont maintenant révélé qu’ils présenteraient ses derniers looks sur un podium à Miami, en son honneur.

« Virgile était là. À la douce mémoire de Virgil Abloh, Louis Vuitton rend hommage à la vie et à l’héritage d’un génie créatif avec une présentation de sa collection printemps-été 2022 à Miami le 30 novembre à 17h30 (ET),’ un message sur la marque page officielle Instagram lue, à côté d’une vidéo.

Michael Burke, PDG et président, a ajouté dans un communiqué: « C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Virgil Abloh. Virgil n’était pas seulement un ami, un grand collaborateur, un génie créatif, un visionnaire et un perturbateur, mais aussi l’un des meilleurs communicateurs culturels de notre époque.

«Il a ouvert la voie aux générations futures. En tant que partisan dévoué de sa communauté à travers ses œuvres caritatives et ses passions, il était un éternel optimiste qui croyait que tout était possible.

« Dans ce même esprit, chez Louis Vuitton, nous continuerons fièrement à célébrer son héritage avec un dernier défilé à Miami, selon ses souhaits.

«Je suis honoré de l’avoir appelé mon ami. Mes pensées les plus profondes vont à sa femme, ses enfants, ses parents, sa famille et toute la communauté qui a été touchée par sa grandeur.

Le spectacle est garanti d’être un défilé émotionnel en son honneur.

La nouvelle de la mort d’Abloh a été partagée sur sa page Instagram, ses proches rendant un long hommage.

Plus : Showbiz



« Nous sommes dévastés d’annoncer le décès de notre bien-aimé Virgil Abloh, un père, un mari, un fils, un frère et un ami farouchement dévoués », peut-on lire. «Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Shannon Abloh, ses enfants Lowe Abloh et Gray Abloh, sa sœur Edwina Abloh, ses parents Nee et Eunice Abloh et de nombreux amis et collègues chers.

« Pendant plus de deux ans, Virgil a vaillamment combattu une forme rare et agressive de cancer, l’angiosarcome cardiaque. Il a choisi de mener sa bataille en privé depuis son diagnostic en 2019, subissant de nombreux traitements difficiles, tout en dirigeant plusieurs institutions importantes qui couvrent la mode, l’art et la culture.

«À travers tout cela, son éthique de travail, sa curiosité infinie et son optimisme n’ont jamais faibli. Virgil était motivé par son dévouement à son métier et à sa mission d’ouvrir des portes aux autres et de créer des voies pour une plus grande égalité dans l’art et le design.

« Il disait souvent : « Tout ce que je fais est pour la version de moi-même de 17 ans », croyant profondément au pouvoir de l’art pour inspirer les générations futures.

«Nous vous remercions tous pour votre amour et votre soutien, et nous demandons le respect de la vie privée alors que nous pleurons et célébrons la vie de Virgile. Virgile Abloh. 30 septembre 1980 – 28 novembre 2021.’

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Le jeu Squid réel obtient plus de 100 000 000 de vues en quelques jours, battant les records d’audience de l’émission Netflix



PLUS : Vendre Sunset saison 4 : L’ex-petit ami de Christine Quinn et Emma Hernan a été révélé – et il travaille avec eux





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();