Mort de Virgil Abloh : les célébrités pleurent la mort du créateur à 41 ans

Acteurs, musiciens, auteurs et marques de mode font partie de ceux qui rendent hommage au créateur visionnaire Virgil Abloh, décédé dimanche à 41 ans après avoir lutté en privé contre une forme rare de cancer du cœur.

Lenny Kravitz, Riz Ahmed et Kevin Abstract de Brockhampton ont rendu hommage à Abloh, le fondateur pionnier de la marque de mode de luxe Off-White et le premier directeur artistique noir de la collection de vêtements pour hommes de Louis Vuitton.

« Nous sommes dévastés d’annoncer le décès de notre bien-aimé Virgil Abloh, un père, un mari, un fils, un frère et un ami farouchement dévoués », a publié dimanche la page Instagram officielle d’Abloh.

« Pendant plus de deux ans, Virgil a vaillamment combattu une forme rare et agressive de cancer, l’angiosarcome cardiaque », ajoute le communiqué. «Il a choisi de mener sa bataille en privé depuis son diagnostic en 2019, en subissant de nombreux traitements difficiles, tout en dirigeant plusieurs institutions importantes qui couvrent la mode, l’art et la culture.

« À travers tout cela, son éthique de travail, sa curiosité infinie et son optimisme n’ont jamais faibli. Virgil était motivé par son dévouement à son métier et à sa mission d’ouvrir des portes aux autres et de créer des voies pour une plus grande égalité dans l’art et le design.

Off-White et Louis Vuitton Moët Hennessy ont publié leurs propres déclarations sur les réseaux sociaux, louant le créateur vénéré pour son « génie », « belle âme » et « grande sagesse ».

Sur Twitter, le rappeur et acteur de « Sound of Metal » Ahmed a remercié Abloh pour « tout ce que vous avez fait pour soutenir tant de gens et comment vous nous avez poussés à réinventer ce qui est possible ». Le musicien de rock Kravitz a partagé une image d’Abloh portant un sweat à capuche Off-White.

« Repose au pouvoir », a tweeté Ahmed. « [G]un trop tôt mais votre héritage perdure. La culture étendue et le jeu ont changé.

« Repose en puissance, roi », a répété Kravitz. « Tu as laissé une marque indélébile sur ce monde. »

Rest in Power @virgilabloh … parti trop tôt mais votre héritage perdure. La culture étirée et le jeu ont changé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour soutenir tant de gens et comment vous nous avez poussés à réinventer ce qui est possible 🤍 – Riz Ahmed (@rizwanahmed) 28 novembre 2021

Le rappeur Abstract du collectif hip-hop Brockhampton a qualifié Abloh de « l’un des plus importants [artists] de notre temps », qui « a changé la culture pour toujours ».

« J’ai le cœur brisé », a tweeté Abstract.

Un autre grand empire de la mode, Gucci, a salué Abloh comme une « immense inspiration » avec une déclaration sur Twitter exprimant ses « plus sincères condoléances » aux amis et à la famille du créateur. Abloh laisse dans le deuil son épouse, Shannon Abloh, sa sœur, ses parents et ses deux enfants.

« Il nous manquera profondément, même si sa vision perdurera à travers les sentiers qu’il a tracés tout au long de sa carrière », a tweeté Gucci.

Découvrez ci-dessous comment d’autres ont réfléchi à la mort et à l’héritage d’Abloh.

L’un des artistes les plus importants de notre époque A changé notre culture pour toujours J’ai le cœur brisé RIP Virgil Abloh – résumé de kevin (@kevinabstract) 28 novembre 2021

Des nouvelles horribles à propos de Virgil Abloh. Et, bien sûr, en pensant à Chad, qui n’avait que quelques années de plus. Comment ces hommes noirs ont souffert en silence. Les barrières qu’ils ont brisées, malgré le tribut que cela faisait. Et ce que cela dit des États-Unis, c’est qu’ils ont choisi de se battre en silence. Putain de cancer. – Avril est à LA (@ReignOfApril) 28 novembre 2021

Pensées avec les amis et la famille de Virgil Abloh. Je ne peux même pas dire à quel point je suis épuisé de voir des hommes noirs partir bien trop tôt. – Frédéric Joseph (@FredTJoseph) 28 novembre 2021

Repose en paix Virgile Abloh. Solide humaine et grande inspiration. Homme. ?? – Alchemist Type Beat (@Alchemist) 28 novembre 2021

Ma plus grande appréciation de l’influence mondiale de Virgil Abloh – un enfant de Chicago d’immigrants ghanéens – était le volume écrasant de ses contrefaçons en vente sur le faux marché de Shanghai et les commerçants utilisant son nom – juste « Abloh » – pour suggérer que c’était la bonne merde – Franklin Leonard (@franklinleonard) 28 novembre 2021

Virgil Abloh était courtois et gentil. Merci d’avoir élevé la brillance noire, et en particulier les femmes noires. Reposez-vous au pouvoir, mon frère. ?? – Raquel Willis (@RaquelWillis_) 28 novembre 2021

Perdu un visionnaire aujourd’hui. Repose en paix Virgil Abloh 💙 – EBEN (@EbenOfficial) 28 novembre 2021

RIP Virgil Abloh. Légende absolue et visionnaire. – marshmello (@marshmellomusic) 28 novembre 2021