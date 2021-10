Mort de Walter Smith: l’ancien patron de l’Écosse, des Rangers et d’Everton décède à l’âge de 73 ans

Walter Smith est décédé à l’âge de 73 ans (Photo: .)

L’ancien patron de l’Écosse, des Rangers et d’Everton, Walter Smith, est décédé à l’âge de 73 ans.

L’Écossais a représenté Dundee United et Dumbarton pendant ses jours de jeu, mais on se souvient peut-être mieux de son succès en tant que manager à Ibrox.

Le président des Rangers, Douglas Park, a déclaré: «Au nom du conseil d’administration, du personnel et des joueurs des Rangers, je transmets mes sincères condoléances à la famille Smith. Walter laisse derrière lui une épouse, des enfants et des petits-enfants, qui sont tous dans nos pensées et nos prières en ces moments difficiles.

«Il est presque impossible de résumer ce que Walter signifiait pour chacun d’entre nous chez Rangers. Il incarnait tout ce qu’un Ranger devrait être. Son caractère et son leadership étaient sans égal et vivront longtemps dans la mémoire de tous ceux avec qui il a travaillé pendant ses deux mandats en tant que premier manager de l’équipe.

« J’ai parlé avec Walter pas plus tard que le week-end dernier. Même lorsqu’il luttait contre la maladie, il était toujours en mesure de fournir des conseils et un soutien. Pour cela, je suis personnellement reconnaissant. Je sais qu’il a également continué à entretenir le dialogue avec les cadres supérieurs, dont notre manager, Steven Gerrard.

« Walter nous manquera à tous chez les Rangers.

« A remporté 10 titres de premier plan en tant que manager, cinq Coupes d’Écosse et six Coupes de la Ligue, ainsi que mené son club à la finale de la Coupe UEFA en 2008, il restera dans les mémoires de la communauté du football à travers le monde. Ses sorts en tant que manager de l’Ecosse ainsi que dans la Premier League anglaise ont souligné ses références en tant que l’un des grands managers de football des temps modernes.

« Cependant, pour les supporters des Rangers, il était bien plus qu’un simple entraîneur de football. Walter était un ami pour beaucoup, un leader, un ambassadeur et surtout une légende.

Plus à venir.

