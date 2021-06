Mort d’Edna Schmidt : Comment le journaliste d’Univision est-il mort ?

. Edna Schmidt est décédée le 24 juin 2021.

La journaliste Edna Schmidt, 51 ans, est décédée le 24 juin. La triste nouvelle en a surpris plus d’un puisque Schmidt avait à peine accordé une interview en avril dernier à la journaliste également Neida Sandoval. “Si vous saviez quelle belle marque vous avez laissée ici sur terre, cher ami”, a écrit Sandoval dans la légende qu’il a partagée du journaliste disparu sur ses réseaux. “Et tes mots restent avec moi ‘Nous sommes deux chênes, toi et moi’. Quel privilège d’avoir récemment entendu votre voix me dire à quel point vous aviez hâte de reprendre le travail. Dieu avait d’autres plans pour toi. Repose en paix chère Edna Schmidt. Je t’aime éternellement, guerrier de la vie!”

Dans l’interview de Sandoval, Schmidt a parlé de son problème d’alcool, de la mort de sa mère et de la discrimination qu’il a subie sur Telemundo. Après tant de tragédies qu’il avait vécues, il avait trouvé son refuge de bonheur dans son Porto Rico natal. Mais la mort l’a surprise. “Schmidt a fait une chute et s’est cogné la tête provoquant une hémorragie”, a répondu María Elena Salinas à l’un de ses followers qui lui a demandé la cause de la mort d’Edna Schmidt dans ses réseaux.

Edna Schmidt était l’une des journalistes d’Univisión et Telemundo

Schmidt était l’un des visages les plus connus du public latino américain. Elle était récemment réapparue pour dénoncer les mauvais traitements qu’elle avait subis il y a des années lorsqu’elle avait été licenciée pour ses problèmes d’alcool.

En 2011, Schmidt a été licencié d’Univision après avoir été retrouvé ivre sur le parking de la chaîne. Après avoir subi deux traitements où elle a été hospitalisée, la journaliste est apparue à la télévision sur le réseau Telemundo à Chicago. Deux ans plus tard, il a quitté Telemundo et les a poursuivis pour discrimination. “Tant de choses, l’hypocrisie, le coup de couteau, parce que c’est vrai que j’avais ce petit problème que j’avais, mais ce qui m’a fait le plus mal c’est que chez ces gens, qui pensaient que je pouvais faire confiance, ils m’ont poignardé dans le dos comme toi vous imaginez et ça fait mal … Mais je dis toujours, Papa Dieu prend soin de ces gens parce que ce qui est fait ici est payé », a déclaré Schmidt dans une interview à Sandoval. « Je veux l’oublier parce que je ne suis pas une personne méchante… Il y a deux mots qui n’existent pas dans mon vocabulaire : l’un est ressentiment, qui n’existe pas dans mon cœur, et l’autre est que je ne suis plus dans un tel dépêchez-vous, dans cette industrie toujours en marche, pour moi c’est fini, je ne suis plus pressé… ».

Selon le procès, Schmidt a allégué qu’elle avait accepté le poste en étant claire dès le premier entretien sur son problème d’alcool, et qu’au lieu de l’aider dans les moments de chute, ils l’avaient discriminée et licenciée, rapporte La Opinion.

La mère d’Edna Schmidt est décédée

Schmidt combattait l’alcool

Schmidt a vécu en combattant l’alcool tous les jours. “Elle peut aider d’autres personnes”, a déclaré Neida à propos d’Edna en avril de cette année. « Ce combat est quotidien car un alcoolique ne guérit pas, un alcoolique lutte chaque jour pour être sobre. Je pense que la chose la plus importante avec Edna, non seulement elle a trouvé la paix, l’amour, la tranquillité dans sa petite ferme… Elle a trouvé cet éveil en comprenant que c’est une bataille qu’elle mènera pour le reste de sa vie ».

Schmidt était fiancée à la mort de son partenaire

Edna était fiancée lorsque son partenaire est décédé subitement. Après avoir perdu son être cher nommé David, d’origine équatorienne, Schmidt s’est réfugié dans l’alcool lorsqu’il est tombé dans une grave dépression. Celui qu’il a guéri en prenant 2 et 3 bouteilles de vin blanc.

Après avoir perdu son emploi à cause de l’alcool, Schmidt a quitté la télévision et a voyagé en Équateur pendant 5 ans. “Je n’avais besoin de personne pour me reconnaître, pour que personne ne sache qui j’étais, une personne anonyme.” Schmidt a raconté en avril dernier. “Et ils m’ont donné leur cœur, que demander de plus… Mon fiancé qui est décédé avait des racines équatoriennes, et puis je me suis dit qu’il fallait que je retourne voir où il est.”

Schmidt a couvert l’attaque terroriste du 11 septembre

Schmidt a commencé sa carrière de journaliste à Porto Rico, avant de déménager à Chicago en 19992 pour travailler avec WGBO-TV, une station hispanophone locale. Et avant de rejoindre Univision, il a fait carrière à Miami, en Floride, avec “Noticias al Minuto” de Telefutura.

Schmidt a couvert l’attaque terroriste du 11 septembre 2001, la panique à l’anthrax et l’exécution du terroriste de l’Oklahoma Timothy McVeigh.